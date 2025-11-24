TPAO Trakya Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülecek çalışma, AR/TPO/K/G17-C1 numaralı ruhsat sahasında gerçekleştirilecek. Yaklaşık 19 bin 400 metrekarelik bir alanda yürütülecek sondaj faaliyetleri kapsamında yerin 1.250 metre derinliğine inilmesi planlanıyor. Yetkililer, sondaj sürecinde çatlatma (fracking) yönteminin kullanılmayacağını özellikle vurguladı.

Sahada Günlük 150 Bin Metreküpe Kadar Üretim Beklentisi

Sondaj öncesinde yapılan teknik analizlere göre, sahada doğal gaz tespit edilmesi halinde kuyudan günlük 100 bin ile 150 bin metreküp arasında üretim yapılabileceği öngörülüyor. Gaz bulunması durumunda, üretim faaliyetlerinin etap etap devreye alınacağı belirtildi.

Trakya Havzası’ndaki hidrokarbon potansiyelinin değerlendirilmesi açısından önem taşıyan Çöpköy-4 kuyusu, bölgedeki enerji arama çalışmalarının devamlılığını da güçlendiriyor. Uzmanlar, yeni kuyunun bölgenin doğal gaz rezervleri açısından kritik bir gösterge olabileceğini ifade ediyor.