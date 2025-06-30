"Türkiye Erdoğan'la Özgüven Kazandı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye’ye sadece siyasi değil, toplumsal bir özgüven de kazandırdığını ifade eden Soylu, “Bu milletin ‘yapamazsınız’ baskısına karşı direnen bir lideri oldu. 'Yaparız, başarırız' dedik ve başardık. Şimdi bu çizgiyi devam ettirmek zorundayız. Türkiye’nin Recep Tayyip Erdoğan’a 6 ila 8 yıl daha ihtiyacı var” dedi.

"Erdoğan Üst Kat Liderdir"

Konuşmasında dünya liderlerini kategorize eden Soylu, Erdoğan’ı “üst kat lider” olarak tanımladı. “Dünyada üç tip lider vardır; alt kat, orta kat ve üst kat liderler. Biz yüz yıldan sonra ilk kez üst kat bir liderle karşı karşıyayız. Bu bir şanstır ve bu şansı elimizden almaya çalışıyorlar” şeklinde konuştu.

"Türkiye 5 Kat Büyüdü, Küreselleşme İflas Etti"

Küresel ekonomi üzerine de değerlendirmelerde bulunan Soylu, 2008-2009 ekonomik krizinin ardından küreselleşmenin sona erdiğini savundu. Türkiye’nin son 25 yılda ekonomik olarak büyük mesafe aldığını vurgulayan Soylu, “2000 yılında kişi başı gelirimiz 3.200 dolardı, şimdi 15.000 dolara geldik. Türkiye yaklaşık 5 kat büyüdü. Bu tablo Batı'nın hakimiyetinin artık sarsıldığını gösteriyor” ifadelerini kullandı.

"Doğurganlık Oranındaki Düşüş Büyük Tehlike"

Soylu'nun dikkat çektiği bir diğer önemli konu ise Türkiye’deki doğurganlık oranının düşmesi oldu. Nüfus artış hızının azalmasının ülke için stratejik bir tehdit haline geldiğini belirten Soylu, “Doğurganlık oranı 1,48’e düştü. Mevcut seyirle 2100 yılında nüfusumuz 56-65 milyon aralığına gerileyecek. Bu, Anadolu coğrafyası için büyük bir felaket olur. Cumhurbaşkanımız yıllardır ‘üç çocuk’ çağrısı yaparken aslında bir stratejik vizyon ortaya koyuyordu” dedi.

"Eğitimde Öğrenci Sayısı Düşüyor"

İstanbul’daki ilkokullara yapılan kayıt sayılarının düşmeye başladığını aktaran Soylu, bunun ileride eğitim sisteminde yeni düzenlemeleri zorunlu hale getireceğini belirtti. “İlkokul çağındaki çocuk sayısı her geçen yıl azalıyor. Yakında okullara, öğretmenlere duyulan ihtiyaç da azalacak” diyerek demografik değişimin toplumsal yapıyı derinden etkileyeceğine işaret etti.

Programa Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’in yanı sıra çok sayıda ilçe belediye başkanı ve AK Parti teşkilat mensubu katıldı.