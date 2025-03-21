Şubat 2025’te Şirket Kuruluşları ve Kapanışları

Şubat 2025’te bir önceki yılın aynı ayına göre kurulan şirket sayısında %8,7, kurulan kooperatif sayısında ise %20,7 azalma oldu. Ancak kurulan gerçek kişi ticari işletmelerinin sayısı %7,7 oranında arttı. Kapanan şirket sayısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla %11,8’lik bir artış gözlemlenirken, kapanan gerçek kişi ticari işletmeleri sayısında %29,6 oranında azalma yaşandı. Kooperatiflerde ise kapanan sayısı %9,6 azaldı.

Aylık Değişimler ve Sektörel Dağılım

Bir önceki aya göre, Şubat 2025’te kurulan şirket sayısı %17,3, kurulan gerçek kişi ticari işletme sayısı ise %14 azaldı. Ancak kooperatiflerin kuruluşu %10,2 arttı. Kapanan şirket sayısı ise %12 azaldı. Şubat ayında kurulan toplam şirket ve kooperatif sayısı 9.315 olarak kaydedildi. Bu şirketlerin %87,3’ü limited şirket, %10,7’si anonim şirket, %2’si ise kooperatifti.

Kurulan şirketlerin toplam sermayesi, Ocak ayına göre %59,2 oranında bir artış gösterdi. En fazla kuruluş, ticaret sektöründe oldu; 2.964 şirket ve kooperatif ticaret sektöründe faaliyet gösterdi. İkinci sırada 1.394 şirket ile inşaat sektörü, üçüncü sırada ise 1.240 şirketle imalat sektörü yer aldı.

Yabancı Ortaklı Şirketler ve Kooperatiflerin Dağılımı

Şubat 2025’te kurulan 495 yabancı ortak sermayeli şirketin 287’si Türkiye ortaklı olurken, İran’dan 21, Almanya’dan ise 12 ortaklı şirket kuruldu. Yabancı ortaklı şirketlerin %76,3’ü yabancı sermayeye sahip.

Şubat ayında 184 kooperatif kuruldu. Bu kooperatiflerin 118’i Konut Yapı Kooperatifi olarak faaliyet gösterdi. Diğer kooperatif türleri arasında İşletme Kooperatifi (29), Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (8) ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi (8) bulunuyor.

Bu veriler, Türkiye’de iş yapma ortamının dinamik yapısını, sektörlerin gelişim potansiyelini ve yabancı yatırımcıların ilgisini yansıtan önemli bir tablo sunuyor.