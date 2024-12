Sporda 2024 yılı işte böyle geçti:



Galatasaray rekorla 24. şampiyonluğunu kazandı

Trendyol Süper Lig’de 2023-2024 sezonunda şampiyonluk yarışı Galatasaray ile Fenerbahçe arasında son haftaya kadar sürdü. İki takım da yüksek galibiyet yüzdeyse sezonu tamamlarken, sarı-kırmızılılar rekor kırdı ve 102 puanla ipi göğüsledi. Galatasaray böylece Süper Lig’de üst üste 2, toplamda 24. şampiyonluğunu elde etti. Sarı-lacivertliler ise 99 puanla ikinci sırada yer aldı. Sezonu Trabzonspor 67 puanla 3, Başakşehir 61 puanla 4 ve Beşiktaş da 56 puanla 6. sırada bitirdi.



Türkiye Kupası Beşiktaş’ın

62. kez düzenlenen Ziraat Türkiye Kupası finali Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen mücadeleyi siyah-beyazlılar, Al-Musrati'nin 90+4. dakikada attığı golle 3-2 kazandı. Kartal bu sonuçla 11. kez Türkiye Kupası’nı müzesine götürdü.



Ertelenen Süper Kupa’yı Galatasaray kazandı

2024 yılı içerisinde Turkcel Süper Kupa organizasyonu iki kez düzenlendi. 2022-2023 sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe arasında oynanması planlanan mücadele 7 Nisan 2024 tarihinde Şanlıurfa’da yapıldı. Fenerbahçe maça U19 takımıyla çıkarken, Galatasaray, 1. dakikada Mauro Icardi’nin attığı golle 1-0 öne geçti. Sarı-lacivertliler daha sonra sahadan çekilirken, müsabaka da sarı-kırmızılıların lehine 3-0 tescillendi. Galatasaray böylece bu kupayı 7. kez kazandı.



2024 Süper Kupa’da Beşiktaş, Galatasaray’ı 5-0 mağlup etti

2023-2024 sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile 2023-2024 sezonu Türkiye Kupası kazananı Beşiktaş arasındaki Süper Kupa maçı ise Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynandı. Siyah-beyazlılar, rakibini 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek, kupayı kazanan taraf oldu. Kartal, 3. kez bu kupayı kazanma başarısı gösterdi.



A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek final yaptı

A Milli Futbol Takımı, Almanya’da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda gösterdiği performansla önemli başarılara imza attı. Millier; Portekiz, Çekya ve Gürcistan ile birlikte F Grubu'nda yer aldı. Ay-yıldızlılar, Gürcistan'ı 3-1 ve Çekya'yı 2-1 yenerek, Portekiz'e 3-0 kaybetti ve 6 puanla grubunu ikinci sırada tamamladı. Son 16 turunda da Avusturya'yı 2-1 ile geçen A Milliler, adını çeyrek finale yükseldi. Kırmızı-beyazlılar, bu turda Hollanda'ya 2-1'lik skorla kaybetti ve turnuvaya veda etti.



TFF’nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu

Türkiye Futbol Federasyonu’nda seçim heyecanı yaşandı. Seçimde mevcut başkan Mehmet Büyükekşi ile İbrahim Hacıosmanoğlu yarıştı. Hacıosmaoğlu, seçimi 134’e 129 oy olarak kazandı ve TFF’nin yeni başkanı oldu.



Ali Koç yeniden başkan

Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 8-9 Haziran tarihlerinde Ülker Stadyumu gerçekleştirildi. Mevcut başkan Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım, seçimde yarıştı. Ali Koç, oyların 16 bin 464’ünü alarak 3. kez başkan seçildi.



Beşiktaş’ta Hasan Arat istifa etti

Beşiktaş’ta alınan kötü sonuçlar, camianın ve taraftarların tepkisinin ardından Başkan Hasan Arat görevinden istifa etti. Bir yılı dolmadan görevi bırakan Arat’ın yerine İkinci Başkan Hüseyin Yücel, başkanlık koltuğuna geçti.



Beşiktaş’ın yeni başkanı Serdal Adalı

Beşiktaş’ta Hasan Arat’ın istifası sonrası başkanlık koltuğuna oturan Hüseyin Yücel, olağanüstü seçimli kongre kararı aldı. Hüseyin Yücel ile Serdal Adalı’nın girdiği başkanlık yarışında ise kazanan 8 bin 901 oyla Serdal Adalı oldu.



Kerem Aktürkoğlu, Benfica’ya transfer oldu

Galatasaray’ın ve milli takımın önemli oyuncularından Kerem Aktürkoğlu, transferin son günlerinde Portekiz ekibi Benfica’ya transfer oldu. Galatasaray bu transferden 12 milyon Euro bonservis ücreti kazandı.



Ferdi Kadıoğlu, 30 milyon Euro’ya Brighton’a gitti

Fenerbahçe ve milli takımın başarılı isimlerinden Ferdi Kadıoğlu, İngiliz temsilcisi Brighton & Hove Albion’a gitti. Brighton bu transfer için sarı-lacivertlilere 30 milyon Euro bonservis bedeli ödedi. Bu transfer bedeli, Fenerbahçe tarihinde bir futbolcuya ödenen en yüksek ücret olarak tarihe geçti.



Jose Mourinho, Fenerbahçe’de

Süper Lig’de 2023-2024 sezonunu Galatasaray’ın ardında 99 puanla ikinci sırada tamamlayan ve sezonu da kupayı kapatan Fenerbahçe, Teknik Direktör İsmail Kartal ile yollarını ayırdı. Sarı-lacivertliler, takımın başına Portekizli teknik adam Jose Mourinho’yu getirdi.



Kadınlarda da kazanan Galatasaray

Galatasaray Petrol Ofisi, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nin 30. ve son haftasında evinde oynadığı ALG Spor’u 2-0 mağlup etti ve şampiyon oldu. Sarı-kırmızılılar kadın futbol branşında ilk kez şampiyonluk sevinci yaşadı.



Şampiyonlar Ligi’nde zafer Real Madrid’in

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İspanyol takımı Real Madrid ile Alman ekibi Borussia Dortmund İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakadan 2-0’lık skorla galip ayrılan Madrid, kupayı müzesine götürdü. Real Madrid böylece, Şampiyonlar Ligi’nde 15. kez mutlu sona ulaştı.



Atalanta, Avrupa Ligi’ni kazandı

UEFA Avrupa Ligi finalinde İtalyan ekibi Atalanta ile Alman temsilcisi Bayer Leverkusen, İrlanda'nın başkenti Dublin'deki Dublin Arena'da karşılaştı. Maçtan 3-0 galip ayrılan Atalanta, tarihinde ilk kez bu kupayı kazanmayı başardı.



UEFA Avrupa Konferans Ligi şampiyonu Olympiakos

Avrupa futbolunun 3 numaralı organizasyonu olan UEFA Konferans Ligi finalinde Yunan ekibi Olympiakos ile İngiliz takımı Fiorentina, Yunanistan’ın başkenti Atina’da oynadı. Konferans Ligi’ni uzatmalarda attığı golle 1-0 Olympiakos kazandı.



Avrupa’nın en büyüğü İspanya

Almanya'nın organize ettiği Avrupa Futbol Şampiyonası'nda final İspanya ve İngiltere arasında Almanya'nın Berlin şehrinde bulunan Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İspanya rakibini 2-1'lik skorla mağlup etti ve Avrupa'nın en büyüğü oldu. İspanyollar, 1964, 2008 ve 2012'den sonra 4. kez şampiyonluğa ulaştı.



Arjantin, Copa America’da mutlu sona ulaştı

ABD'de düzenlenen 2024 Copa America finalinde Arjantin ile Kolombiya kozlarını paylaştı. Arjantin, uzatmalarda 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Tangocular, bu kupayı 16. kez kazanma başarısı gösterdi.



Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon Fildişi Sahili

Fildişi Sahili’nin ev sahipliğinde yapılan Afrika Uluslar Kupası filinde Fildişi Sahili ile Nijerya mücadele etti. Fildişi Sahili, rakibini 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa uzandı ve bu organizasyonda 3. kez mutlu sona ulaştı.



FIFA yılın futbolcusu Vinicius Junior seçildi

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) Yılın En İyi Erkek Futbolcusu Ödülü'nü, Real Madrid'in Brezilyalı futbolcusu Vinicius Junior kazandı. Vinicius bu ödülü kariyerinde ilk kez kazandı. Real Madrid ile LaLiga, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Süper Kupa’yı kazanan Carlo Ancelotti de yılın teknik direktörü seçildi.



Ballon d’or ödülü Rodri’nin

2024 Ballon d’Or (Altın Top) ödülünün sahibi İspanyol futbolcu Rodri oldu. İspanya Milli Futbol Takımı ile 2024 Avrupa Şampiyonası'nda kupayı kazanan ve Manchester City ile de Premier Lig'de şampiyon olan Rodri, bu ödüle layık görüldü.



Cristiano Ronaldo, 900 gol atan ilk futbolcu

Kariyerinde birçok başarıya imza atan ve bireysel performansıyla rekorları alt üst eden Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo, 900 gol atan ilk futbolcu oldu. Ronaldo, UEFA Uluslar Ligi'nde Hırvatistan ile oynanan müsabakada attığı golle bu başarıya ulaştı. 2024’te son olarak 6 Aralık’ta sahaya çıkan 39 yaşındaki futbolcu, kariyerinde gol sayısını 916’ya yükseltti.



Ampute Milli Futbol Takımı üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu

Ampute Milli Futbol Takımı, Fransa'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Ay-yıldızlılar grup maçlarında İsrail, Azerbaycan ve İrlanda'yı mağlup ederek namağlup çeyrek finale yükseldi. Bu turda Almanya'yı 11-0'lık tarihi skorla yenerek yarı finalde Polonya ile mücadele edem milliler, müsabakayı da 5-1’lik skorla kazandı. Finalde İspanya ile karşılaşan Ampute Milli Futbol Takımı, rakibini 3-0 yendi ve şampiyon oldu. Milliler bu sonuçla 2017 ve 2021’den sonra üst üste 3. kez Avrupa şampiyonu oldu.



Formula 1’de Max Verstappen üst üste 4. kez şampiyon

Formula 1'de Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen üst üste 4. kez dünya şampiyonluğuna ulaştı. Şampiyonayı açık ara önde götüren Hollandalı sürücü, 2021, 2022 ve 2923 yıllarından sonra bu sene da kürsünün zirvesinde yer aldı. Takımlar şampiyonluğunu ise McLaren kazandı.



Erkekler basketbolda ligde ve kupada şampiyon Fenerbahçe oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off finali 4. maçında A. Efes'i uzatma sonunda 80-72 mağlup ederek seride 3-1 öne geçen Fenerbahçe Beko, 2023-2024 sezonunun şampiyonu oldu. Sarı-lacivertliler, ligde bir sezonun ardından tekrar şampiyonluk olarak 11. kez kupayı müzesine götürmeyi başardı.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı aynı zamanda Türkiye Kupası finalinde de yine Efes’i 80-67 yenerek zafere ulaşan taraf olmuştu.



Fenerbahçe, kadın basketbolunda kupaları topladı

Sezona FIBA Süper Kupa şampiyonluğuyla başlayan Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, 29. Cumhurbaşkanlığı Kupası maçında da Çukurova Basketbol Kulübü Mersin’i 65-64 yendi ve 13. kez kupayı müzesine götürdü. Avrupa'da EuroLeague Women ve FIBA Süper Kupa'yı alan sarı-lacivertliler, Türkiye'de ise lig, kupa ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda zafere ulaştı. Sarı-lacivertliler 2024 yılını 5 kupayla tamamladı.



Hidayet Türkoğlu güven tazeledi

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, ekim ayında yapılan seçimde güven tazeledi. Türkoğlu, kullanılan 165 oyun 133'ünü alarak yeniden başkanlığa seçildi. Diğer aday Efe Aydan ise 29 oy aldı, 3 oy geçersiz sayıldı.



A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi’ne gruplarda veda etti

A Milli Erkek Voleybol Takımı, tarihinde ilk kez mücadele ettiği FIVB Milletler Ligi’nde oynadığı 12 maçta 1 galibiyet alarak grup etabında Milletler Ligi’ne veda etti. Fransa, Japonya'yı 3-1 yenerek FIVB Erkekler Voleybol Milletler Ligi (VNL) şampiyonu oldu.



A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi’nde çeyrek finalde elendi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi’nde bu sene oynadığı 12 müsabakada 8 galibiyet alarak, bir üst tura yükseldi. Milliler, bir üst turda Polonya’ya 3-2 mağlup olarak geçtiğimiz sezon şampiyonlukla tamamladığı Milletler Ligi’ne çeyrek finalde veda etti. İtalya, finalde Japonya'yı 3-1 yenerek 2024 FIVB Milletler Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.



Kadınlar voleybolda ligde şampiyon Fenerbahçe

Sultanlar Ligi final etabında Fenerbahçe ile Eczacıbaşı Dynavit karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler seriyi 3-1 kazanarak sezonu şampiyon tamamladı. Fenerbahçe bu sonuçla, ligde 7. şampiyonluğu elde etti.



Erkeklerde kazanan Halkbank

Bursa’da düzenlenen Efeler Ligi final serisinde Halkbank ile Arkas Spor karşılaştı. Halkbank, rakibini 3-1 yenerek şampiyonluk ipini göğüslerken, tarihindeki 9. şampiyonluğunu aldı.



Mehmet Akif Üstündağ yeniden başkan

Türkiye Voleybol Federasyonu’nda ekim ayında yapılan başkanlık seçiminde mevcut başkan Mehmet Akif Üstündağ, 218 oyun 121'ini alarak yeniden başkanlığa seçildi. Diğer aday Gökhan Dinçer ise 95 oy aldı, 2 oy geçersiz sayıldı.



Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, EuroLeague şampiyonu

Şampiyonluk maçında Ergin Ataman’ın başantrenörlüğünü yaptığı Panathinaikos ile Real Madrid, Almanya’nın başkenti Berlin’de kozlarını paylaştı. Panathinaikos, maçı 95-77 kazandı ve 13 senelik şampiyonluk hasretine son verdi.

Ergin Ataman’ın ekibi, kulüp tarihinin ise 7. EuroLeague zaferini elde etti.



NBA’de Şampiyon Boston Celtics

Amerika Profesyonel Basketbol Ligi'nde (NBA) 2023-2024 sezonunun şampiyonu Boston Celtics oldu. Boston'da oynanan final serisinin beşinci maçında Dallas Mavericks'i 106-88 mağlup eden Celtics, seriyi 4-1’e getirerek mutlu sona ulaştı. 18. şampiyonluğunu alan Boston Celtics, Los Angeles Lakers'ı geride bırakarak lig tarihinde en fazla şampiyonluğa ulaşan takım unvanının sahibi oldu.



12 Dev Adam EuroBasket 2025'e katılmayı garantiledi

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu 4. maçında deplasmanda Macaristan'ı 81-76 yenerek finallere katılma hakkı kazandı. Türkiye, üst üste 15. kez Avrupa şampiyonalarında yer alacak.



Alperen Şengün, Türk spor tarihe geçen bir sözleşmeye imza attı

NBA’de Houston Rockets forması giyen 22 yaşındaki milli basketbolcu Alperen Şengün, 185 milyon Dolar kazanç elde edeceği 5 yıllık sözleşmeye imza atarak, Türk spor tarihinde en fazla kazanan sporcu oldu.



Zeynep Sönmez, WTA şampiyonluğunu elde eden ikinci Türk tenisçi oldu

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Merida Açık Kadınlar Tenis Turnuvası finalinde ABD'li Ann Li'yi 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Sönmez, bu başarısıyla tek kadınlarda 36 basamak yükselip, adını 91. sıraya yazdırarak kariyer rekoru kırdı. Milli tenisçi, bir WTA turnuvasında Çağla Büyükakçay'ın ardından teklerde şampiyonluk sevinci yaşayan ikinci Türk tenisçi oldu.



Carlos Alcaraz, Wimbledon'da şampiyon

Carlos Alcaraz, 2023 Wimbledon tek erkekler finalinde Novak Djokovic'i yenerek kariyerinin ilk Wİmbledon zaferini elde etmesinin ardından 2024 finalinde de mutlu sona ulaşmayı başardı. Alcaraz, Djokovic'i set vermeden mağlup ederek Wimbledon zaferini korudu ve dördüncü kez Grand Slam şampiyonu oldu.



Rafael Nadal, tenis kariyerini noktaladı

Kariyerinde 22 grand slam şampiyonluğu bulunan Rafael Nadal tenis kariyerini noktaladı. Nadal, Davis Cup çeyrek finalinde Hollanda ile eşleşen İspanya’nın yenilgisinin ardından uzun bir konuşma yaptığı özel bir törenle spora veda etti.



Güreş Milli Takımı, grekoromen ve serbestte Avrupa şampiyonu oldu

Grekoromen Güreş Milli Takımı, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 2 altın, 3 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak toplamda 6 madalya ile takımlar şampiyonluğunu elde etti. Millilerde 72 kiloda Selçuk Can ve 82 kiloda Alperen Berber altın madalya alırken, 130 kiloda Rıza Kayaalp, 77 kiloda Yunus Emre Başar ve 87 kiloda Ali Cengiz gümüş madalyanın sahibi oldu. 67 kiloda ise Murat Fırat bronz madalya aldı.



Serbest Güreş Milli Takımı 31 yıl sonra şampiyon

Serbest Güreş Milli Takımı da aynı şampiyonada 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak, 31 yıl aradan sonra şampiyon oldu. Ay-yıldızlı ekipte 92 kiloda Feyzullah Aktürk, 125 kiloda Taha Akgül altın, 57 kiloda Muhammet Karavuş, 74 kiloda Soner Demirtaş gümüş, 86 kiloda Osman Göçen ve 97 kiloda İbrahim Çiftçi ise bronz madalya kazandı.



Kadın Güreş Milli Takımı, Avrupa ikincisi

Romanya'nın Bükreş kentinde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Kadın Milli Takımı, 3 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya kazanarak Avrupa ikinciliğini elde etti. Millilerde, 68 kiloda Buse Tosun Çavuşoğlu, 72 kiloda Nesrin Baş, 76 kiloda Yasemin Adar Yiğit altın madalya kazanırken, 50 kiloda Evin Demirhan Yavuz gümüş, 53 kiloda Zeynep Yetgil ise bronz madalyanın sahibi oldu.



Kırkpınar'da başpehlivan Yusuf Can Zeybek oldu

Edirne’de düzenlenen 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Sarayiçi Er Meydanı’nda yoğun katılımla gerçekleşti. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne bu yıl 14 boyda 832 pehlivan kayıt yaptırdı. Başpehlivanlık müsabakaları finalinde Yusuf Can Zeybek ile Mustafa Taş karşılaştı. Finalde rakibini mağlup eden Antalya Büyükşehir Belediyesi güreşçisi Yusuf Can Zeybek, Kırkpınar’da üst üste 2. kez başpehlivan oldu.



Taha Akgül, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı seçildi

Türkiye Güreş Federasyonu'nun 6. Olağan ve Mali Genel Kurul Toplantısı, Ankara’da yapıldı. Genel kurulda Taha Akgül ve Selçuk Çebi başkanlık yarışı verdi. İki adayla gerçekleşen seçimlerde 288 delege oy kullandı. Toplamda 189 oy alan Taha Akgül, Türkiye Güreş Federasyonu’nun yeni başkanı oldu.



Milli boksörlerden Avrupa Şampiyonası’nda 3 altın, 1 bronz madalya

2024 Avrupa Büyükler Boks Şampiyonası, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da düzenlendi. Şampiyonada 54 kiloda mücadele eden milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, finalde karşı karşıya geldiği Anastasiia Kool’u üç rauntta da 5-0 mağlup ederek altın madalyayı boynuna taktı ve üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu oldu. 66 kilo finalinde ringe çıkan Busenaz Sürmeneli de Rus boksör Albina Moldazhanova’yı 5-0 mağlup ederek kariyerindeki ilk Avrupa şampiyonluğunu kazandı. Erkekler 51 kiloda boy gösteren milli boksör Samet Gümüş, Macar rakibi Atila Bernarth’ı 4-1 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Gümüş, erkeklerde 13 yıl aranın ardından ilk altın madalyayı kazanan boksör olarak tarihe geçti. Türkiye'yi erkekler 71 kiloda temsil eden Tuğrulhan Erdemir ise yarı finalde Gürcistan'dan Madiev Eskerkhan'a mağlup olarak bronz madalya aldı.



Türkiye Boks Federasyonu’nun yeni başkanı Suat Hekimoğlu

Türkiye Boks Federasyonu’nun yeni başkanı Suat Hekimoğlu oldu. Ankara’da gerçekleşen genel kurulda Hekimoğlu, 294 oyun 119’unu aldı. 2011’den bu yana başkanlık görevini yürüten Eyüp Gözgeç ise 92 oyda kaldı.



Taekwondoda Türkiye, Avrupa şampiyonu

Avrupa Taekwondo ve Para Taekwondo Şampiyonası, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da yapıldı. Türkiye, 16 taekwondo ve 19 para taekwondocuyla katıldığı şampiyonayı 3 altın, 9 gümüş ve 4 bronz olmak üzere 16 madalya ile tamamladı. Şampiyonada taekwondocular 2 altın, 5 gümüş ve 1 bronz, para taekwondocular ise 1 altın, 4 gümüş, 3 bronz madalya elde etti. Türkiye, Avrupa Taekwondo ve Para Taekwondo Şampiyonası’nı genel sıralamada zirvede tamamladı. Türkiye, Avrupa şampiyonalarında üst üste ikinci kez takım halinde kürsünün en üst basamağına çıktı. Şampiyonada milli taekwondoculardan Furkan Ubeyde Çamoğlu (54kg) ve Enbiya Taha Biçer (87kg) altın, Hakan Reçber (63kg), Merve Dinçel Kavurat (49kg), Zeynep Taşkın (53kg), Sude Yaren Uzunçavdar (73kg) ve Nafia Kuş Aydın (+73kg) gümüş, Emre Kutalmış Ateşli (+87kg) de bronz madalya aldı. Milli para taekwondoculardan da Gamze Gürdal (K44 57kg) altın, Meryem Betül Çavdar (K44 52kg), Ali Can Özcan (K44 58kg), Mahmut Bozteke (K44 63kg) ve Fatih Çelik (K44 70kg) gümüş, Nurcihan Ekinci (K44 47kg), Lütfiye Özdağ (K44 52kg) ve Sümeyye Özcan (K44 57kg) da bronz madalya kazandı.



Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu oldu

Türkiye Taekwondo Federasyonu 6. Olağan Genel Kurul ve 8. Olağan Mali Genel Kurulu’nda yapılan başkanlık seçimlerinde Bahri Tanrıkulu, 181 geçerli oy alarak 4 yıllığına Türkiye Taekwondo Federasyonu başkanlığına seçildi.



Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nda kazanan Frank van den Broek

Nisan ayında 59.’su düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nu (Tour of Türkiye 2024) Hollandalı bisikletçi Frank van den Broek kazandı ve turkuaz mayonun sahibi oldu. Yarışı Eritreli Merhawu Kudus ikincilikle ve Büyük Britanyalı Paul Double ise üçüncülükle tamamladı. Ayrıca yarışın 8. ve son ayağı olan İstanbul etabı hava muhalefeti nedeniyle nötralize edildi.



Türkiye Bisiklet Federasyonu’nda Emin Müftüoğlu güven tazeledi

Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun eylül ayında gerçekleşen seçiminde delegelerin kullandığı 279 oyun 202’sini alan Emin Müftüoğlu, bir kez daha Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı seçildi. Kerim Vural ise seçimde 74 oy aldı.



Türkiye İş Bankası İstanbul Maratonu’nda heyecan 46. kez yaşandı

Spor İstanbul tarafından düzenlenen ve World Athletics (Dünya Atletizm Birliği) tarafından Elite Label kategoride gösterilen İş Bankası İstanbul Maratonu, 46. kez koşuldu. Maratona 4 kategoride 40 binin üstünde katılım gerçekleşti. Erkeklerde kazanan 2:11:40’lık derecesiyle Etiyopyalı atlet Dejene Debela olurken, kadınlarda ise 2:24:45’lik derecesiyle Bahreynli atlet Ruth Jebet zirvenin sahibi oldu. Milli atlet Hüseyin Can da erkeklerde 2:14:34’lük derece elde ederek, genel klasmanı 6. sırada tamamladı.



98. Gazi Koşusu’nda zafer Dragon Flame’in

Türk yarışçılık tarihinin en büyüğü olan ve Mustafa Kemal Atatürk adına koşulan 98. Gazi Koşusu, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda koşuldu. 2 bin 400 metre çim pistte koşulan ve 22 İngiliz safkanın mücadele ettiği Gazi Koşusu'nu Akın Sözen'in jokeyliğinde 2.28.36'lık derecesiyle Dragon Flame kazandı.



Milli okçular 2024’de madalya sayısında zirvede

Milli okçular, 2024 yılında katıldıkları tüm yarışmalarda madalya kazandı. Milliler 28’i altın, 18’i gümüş ve 17’si bronz olmak üzere katıldıkları organizasyonları 63 madalya ile tamamladı. Ay-yıldızlı okçular, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda ilk takım madalyasını kazanırken, paralimpik oyunlarında da Öznur Cüce Girdi dünya rekoru kırarak 16 yıl sonra Türkiye’ye altın madalyayı getirdi.



Mete Gazoz tarihe geçti

Olimpiyat ve dünya şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, Avrupa şampiyonluğunu da alarak başarılarına bir yenisini ekledi. Böylece Mete Gazoz, bir olimpik dönem içerisinde 3 ünvanı da elde eden ilk ve tek sporcu oldu.



Türkiye, 40 yıl sonra olimpiyatları altın madalyasız kapattı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nı 3 gümüş, 5 bronz madalya alarak kapatan Türkiye, 40 yıl sonra oyunlarda altın madalya kazanamadı. Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen ve 17 gün süren Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda 32 spor branşında 329 müsabaka gerçekleştirildi. Türkiye, oyunlara 47'si erkek, 54'ü kadın olmak üzere 101 sporcuyla katılırken, 18 branşta madalya mücadelesi verdi.

Ay-yıldızlılarda Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç'ten oluşan 10 m Havalı Tabanca Karışık Takımı, boks kadınlar 54 kg'da Hatice Akbaş ve boks kadınlar 50 kg'da Buse Naz Çakıroğlu gümüş madalya kazandı. Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan Okçuluk Erkek Milli Takımı, güreş kadınlar 68 kg'da Buse Tosun Çavuşoğlu, goks kadınlar 57 kg'da Esra Yıldız Kahraman, güreş erkekler serbest stil 125 kg'da Taha Akgül ve taekwondo kadınlar +67 kg'da Nafia Kuş ise bronz madalya elde etti.

Türk sporcular, 1984 Los Angeles Olimpiyatları'nın ardından ilk kez bir olimpiyatları altın madalyasız kapattı.



Taha Akgül, bronz madalyayla güreşi bıraktı

Son kez olimpiyatlara katılan mili güreşçi Taha Akgül, kazandığı bronz madalyanın ardından minderlere veda etti. Taha Akgül, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Champ de Mars Arena'da erkekler 125 kilo serbest stilde Kırgızistanlı Aiaal Lazarev ile karşı karşıya geldi. Rakibi karşısında oldukça etkili bir oyun sergileyen Akgül, minderden 7-0 galip ayrılarak bronz madalya kazandı. Maçın ardından minderde ayakkabılarını çıkaran 33 yaşındaki milli güreşçi, kariyerini noktaladı.

Taha Akgül'ün kariyerinde 3 dünya, 11 Avrupa, 1 de olimpiyat şampiyonluğu bulunuyor.



Milli yüzücü Kuzey Tunçelli yüzmede finale kalan ilk Türk sporcu oldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli yüzücü Kuzey Tunçelli, Paris La Defense Arena'da yapılan erkekler bin 500 metre serbest stil elemelerinde 14.45.27'lik dereceyle lider tamamlayarak tarihi başarıya imza attı. 16 yaşındaki milli sporcu, genel sıralamada 5. olarak olimpiyat oyunları tarihinde yüzmede finale kalan ilk Türk sporcu oldu.

Tunçelli, 14:41.22’lik derecesiyle olimpiyat 5.’liği elde etti.



Atıcılıkta Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç, gümüş madalya kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç'ten oluşan 10m Havalı Tabanca Karışık Takımı, Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde gerçekleştirilen 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinin finalinde Damir Mikec ve Zorana Arunovic'in bulunduğu Sırbistan'la karşılaştı. Milliler, rakibine 16-14 kaybederek olimpiyat ikincisi oldu. Gümüş madalya elde eden takım, Türkiye'ye atıcılık branşındaki ilk madalyasını kazandırdı.

Öte yandan Yusuf Dikeç’in bir eli cebinde ve herhangi bir yardımcı ekipman kullanmadan yaptığı atış, sosyal medya ve dünya basınında büyük ilgi gördü. Olimpiyatlarda birçok oyuncu tarafından da taklit edildi.



Okçuluk Erkek Milli Takımı, tarihinde ilk kez olimpiyatlarda madalya kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan Okçuluk Erkek Milli Takımı, yarı finalde ev sahibi Fransa'ya beraberlik atışları sonucunda merkeze yakın ok farkıyla 5-4 mağlup olarak bronz madalya maçına çıktı. Bu turda Çin ile karşılaşan milliler, rakibi karşısında etkili bir oyun sergileyerek mücadeleden 6-2 galip ayrıldı ve Türkiye'ye ilk madalyasını kazandırdı. Bu madalya ayrıca Okçuluk Erkek Milli Takımı'nın olimpiyatlarda kazandığı ilk madalya olarak tarihe geçti.



Paris 2024'te kadınlar basketbol şampiyonu ABD oldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar basketbol finalinde ABD, Fransa'yı 67-66 mağlup ederek 8. kez altın madalyanın sahibi oldu. Turnuvada Almanya, Belçika ve Japonya ile aynı grupta yer alan ABD, 3 galibiyetle adını üst tura yazdırdı. Birleşik Devletler, çeyrek finalde Nijerya, yarı finalde Avustralya’yı saf dışı bırakmıştı.

Oyunları, basketbol branşı kadınlarda Avustralya üçüncü, Belçika dördüncü olarak tamamladı.



Paris 2024'te kadınlar voleybol şampiyonu İtalya oldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kadınlar voleybol finalinde İtalya, ABD'yi 3-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Organizasyonda Türkiye, Dominik Cumhuriyeti ve Hollanda ile aynı grupta yer alan İtalya, 3 galibiyetle adını üst tura yazdırdı. İtalyanlar, çeyrek finalde Sırbistan, yarı finalde ise A Milli Takım’ı saf dışı bırakmıştı.

Oyunları, voleybol branşı kadınlarda Brezilya üçüncü, Türkiye dördüncü olarak tamamladı.



Kübalı güreşçi Mijain Lopez Nunez, 5. kez olimpiyat şampiyonu oldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda grekoromen 130 kg finalinde Kübalı Mijain Lopez Nunez, Şilili Yasmani Acosta ile karşılaştı. Rakibini 6-0 mağlup eden Nunez, altın madalyaya uzandı.

Kübalı güreşçi Pekin 2008, Londra 2012, Rio 2016, Tokyo 2020'den sonra Paris 2024'te de altın madalyanın sahibi olarak üst üste 5. kez olimpiyat şampiyonluğu yaşadı.



Türkiye'den Paralimpik Oyunları'nda 28 madalya

Fransa'nın başkenti Paris'te 28 Ağustos - 8 Eylül tarihlerinde arasında düzenlenen Paralimpik Oyunları'nda Türkiye 15 branşta 94 sporcuyla katılırken, oyunları 6 altın, 10 gümüş ve 12 bronz madalya ile tamamladı.

Golbol Kadın Milli Takımı, Türkiye adına paralimpik oyunlarda en fazla altın madalya kazanan ekip oldu. Para yüzme branşında mücadele eden Umut Ünlü, 50 metre serbest yarışından sonra 200 metre serbestte de altın madalya almayı başardı. Para okçuluk branşı kadınlar makaralı yayda Öznur Cüre Girdi, Tekvando Erkekler 63 kilogramda Mahmut Bozteke ve Para judo branşında Erkekler +90 kilo J2 de İbrahim Bölükbaşı altın madalya kazandı.

Para okçuluk branşında klasik yay karışık takımda Sadık Savaş - Merve Nur Eroğlu, Para atletizm branşında Kadınlar 400 metre T20’de Aysel Önder, Erkekler cirit atma F57’de Muhammet Khalvandi, Para halter branşında Erkekler 49 kiloda Abdullah Kayapınar, Kadınlar 55 kiloda Besra Duman, Para masa tenisi branşında Kadınlar S7’de Kübra Korkut, Para tekvando branşında Erkekler K44 58 kiloda Alican Özcan, Erkekler K44 70 kiloda Fatih Çelik, Kadınlar K44 57 kiloda Gamze Gürdal ve Para atıcılık branşında Kadınlar P2 10 metre havalı tabanca SH 1’de Aysel Özgan gümüş madalya kazandı.

Ay-yıldızlılarda, Para masa tenisinde Ali Öztürk (Erkekler Sınıf 5), Abdullah Öztürk - Nesim Turan (Erkekler Sınıf 4 çiftler) ve Ebru Acer (Kadınlar Sınıf 11) bronz madalya elde etti. Fatma Damla Altın (Kadınlar uzun atlama T20), Para judocu Ecem Taşın Çavdar (Kadınlar 48 kilo J1), Cahide Eke (Kadınlar 48 kilo J2), Nazan Akın (Kadınlar +70 kilo J1); Para halterde Nazmiye Muratlı (Kadınlar 45 kilo) ve Sibel Çam (Kadınlar 73 kilo), Para yüzücü Sevilay Öztürk (Kadınlar 50 metre kelebek 55), Para tekvandocu Meryem Betül Çavdar ile Tekerlekli sandalye eskrim branşında Hakan Akkaya da yurda bronz madalya ile döndü.



2024 yılında spor camiasının kayıpları

2024 yılında spor camiasından birçok önemli isim hayatını kaybetti. Futboldan, basketbola, güreşten atletizme kadar birçok alanda adını tarihe kazıyan ünlü sporcular hayata gözlerini yumdu.



Ersen Martin yaşam savaşını kaybetti

Bir dönem Beşiktaş ve Trabzonspor forması da giyen eski milli futbolcu Ersen Martin hayatını kaybetti. Geçirdiği kalp krizi nedeniyle 2020 yılında aort damarı yırtılan Martin, uzun bir süre yoğun bakımda tedavi gördükten sonra 10 Mart Pazar günü entübe edildi. Rahatsızlığı devam 44 yaşındaki eski milli futbolcu, 19 Mart'ta yaşama gözlerini yumdu.



Christoph Daum hayatını kaybetti

Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'u çalıştıran Alman Teknik Direktör Christoph Daum, hayatını kaybetti. Uzun zamandır akciğer kanseriyle mücadele eden Christoph Daum, 70 yaşında yaşamını yitirdi. Daum, Süper Lig'de 3 kez şampiyonluk yaşarken, 3 kez de kupa kazandı. Türk futbolunda yer edinen Alman teknik adam için Köln Stadyumu'nda yapılan törene eski futbolcuları ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da katıldı.



Bekir Yunus Uçar, kalbine yenik düştü

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetti. Motosiklet federasyonunda görev yaptığı sürede Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP Türkiye) ile Motosiklet Festivali'nin (MotoFest) kazandırılmasında büyük emekleri olan Uçar, 25 Ağustos'ta kalp krizi geçirdi ve kaldırıldığı hastane tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Futbol sezonuna Şamil Ekinci ismi verildi

Trabzonspor'un eski başkanlarından Mustafa Şamil Ekinci, 83 yaşında hayata veda etti. Bordo-mavili kulüpte 5 yıllık başkanlık döneminde 4 lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı Kupası ve 2 Başbakanlık Kupası kazanan Ekinci, 83 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye Futbol Federasyonu, 2024-2025 sezonuna Şamil Ekinci'nin isminin verildiğini açıkladı.



Asım Pars ve İlkan Karaman'ın isimleri 2024-2025 sezonuna verildi

Eski milli basketbolcu Asım Pars, Bosna Hersek'in kuzeydoğusundaki Kalesija kentindeki evinde ölü bulundu. Türkiye'de birçok takımda forma giyen Pars, A Milli Takım’ın gümüş madalya kazandığı EuroBasket 2001 kadrosunda yer aldı.

Muğla'nın Datça ilçesinde bir otomobilin çarpması sonrası hastaneye kaldırılan milli basketbolcu İlkan Karaman, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Karaman, 34 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 2024-2025 sezonuna Asım Pars'ın adını verirken, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi 2024-2025 sezonuna İlkan Karaman'ın ismini verdi.

Kırkpınar'da 1976-1978 yılları arası üst üste başpehlivan olan altın kemer sahibi başpehlivan Aydın Demir, 81 yaşında hayatını kaybetti.

TFF 2. Lig ekiplerinden Serik Belediyespor forması giyen ve kendisine kan kanseri teşhisi konulan Mümin Talip Pazarlı yaşamını yitirdi.

Trabzonspor’un altyapı futbolcusu 11 yaşındaki Mirkan Kurt, inşaattan düşerek hayatını kaybetti.

Spordan Sorumlu eski Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz, İstanbul Beşiktaş'taki evinde ölü bulundu. 24 Nisan 2024’te hayatını kaybeden Yılmaz, Trabzonspor Kulübü'nde 3 farklı dönemde başkanlık yaptı.

1986-1989 yılları arasında Fenerbahçe’nin başkanlığını yapan Tahsin Kaya 87 yaşında hayatını kaybetti.

Uzun yıllar futbolcu olarak formasını giydiği Balıkesirspor’da teknik direktör olarak da görev yapan Can Cangök, geçirdiği ani rahatsızlık sonucunda 60 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye'de bir dönem Mersin İdman Yurdu ve Antalyaspor kulüplerinde forma giyen Kamerunlu futbolcu Joseph Boum hayatını kaybetti.

Eski milli güreşçi Hüseyin Gezer, Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde akciğer rahatsızlığı sebebiyle 47 yaşında hayatını kaybetti.

23 Elazığ FK'da sportif direktör olarak görev yapan Cengiz Şeremet, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Elazığspor’un eski kaptanlarından Ömer Tokgöz, hastalığı nedeniyle 78 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Asbaşkanı Ahmet Göksu, geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Sivasspor’un 1977-1981 yılları arasında formasını giydiği eski futbolcu Doğan Kutlu vefat etti.

TFF 3. Lig ekiplerinden Zonguldak Kömürspor’un altyapı antrenörü Muhammet Şafak geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti.

Elazığspor formasıyla 3 sezon gol krallığı yaşayan futbolcu Semih Alınmış (58), yakalandığı amansız hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti.

Trabzonspor’un kurucu üyelerinden, 1972-1975 yılları arasında başkanlık görevini yürüten Ahmet Salih Erdem 91 yaşında hayatını kaybetti.

663. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde hakemlik yapan güreş antrenörü Arif Şahin, geçirdiği kalp krizi sonrası 40 yaşında hayatını kaybetti.

Adanaspor'da teknik direktörlük görevinde bulunan ve Ocak 2021'de teşhis konulan Non-Hodgkin Lenfoması'nın tekrar nüksetmesi sonucu Manisa FK maçı öncesi rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Sol Bamba hayatını kaybetti.

TFF 3. Lig ekiplerinden Çorluspor 1947'nin teknik direktörü Ersin Aka, Çorlu'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Sivasspor’da 1969-1970 yılları arasında forma giyen Hikmet Kadı Kasap, 76 yaşında hayatını kaybetti.

Beşiktaş Jimnastik Kulübünün milli sporcusu Selene Durna, Sarıyer'deki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Erzurum Palandöken Kayak Merkezi’nde meydana gelen çığ düşmesinde yaralanarak hastaneye kaldırılan Judo Milli Takımı’nın 16 yaşındaki sporcusu Emre Yazgan hayatını kaybetti.



2024 yılında spor dünyasında hayatını kaybeden isimler şu şekilde:

Kariyerinde 2 kez Altın Top ödülünün sahibi olan, Almanya Milli Takımı ile dünya ve Avrupa şampiyonlukları yaşayan Franz Beckenbauer 78 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Brezilya Milli Takımı ile hem oyuncu hem de teknik direktör olarak Dünya Kupası şampiyonlukları yaşayan Mario Zagallo, 92 yaşında hayatını kaybetti.

Endonezya’da FC Bandung ile FBI Subang arasında oynanan dostluk maçında sahaya düşmesi sonucu 35 yaşındaki futbolcu Septain Raharja yaşamını yitirdi.

Alman futbolunun efsane isimlerinden eski futbolcu ve teknik direktör Andreas Brehme, 63 yaşında hayatını kaybetti.

İngiltere Championship takımlarından Millwall forması giyen Karadağlı kaleci Matija Sarkic, hayatını kaybetti.

Bir dönem Trabzonspor'da da forma giyen İngiliz futbolcu Kevin Campbell 54 yaşında yaşamını yitirdi.

Uruguay Premier Lig ekiplerinden Nacional forması giyen 27 yaşındaki savunma oyuncusu Juan Izquierdo, 22 Ağustos'ta Sao Paulo ile oynanan Libertadores Kupası maçında baygınlık geçirmesinin ardından kaldırıldığı yoğun bakımda 6 günlük yaşam mücadelesini kaybederek hayata veda etti.

Eski Alman futbolcu ve teknik direktör Ronny Borchers 67 yaşında hayatını kaybetti.

İsveçli teknik direktör Sven-Goran Eriksson, 76 yaşında hayatını kaybetti.

İtalyan futbolunun unutulmaz isimlerinden Salvatore Schillaci, 59 yaşında hayata veda etti.

Eski İtalyan futbolcu Andrea Capone, 29 Eylül 2024'te memleketi Cagliari’de 43 yaşında ölü olarak bulundu.

Steaua Bükreş ve Romanya futbolunun efsane kalecisi Helmut Duckadam 65 yaşında hayatını kaybetti. Helmut Duckadam, 1986 Şampiyon Kulüpler Kupası finalinde Barcelona'nın kullandığı 4 penaltıyı kurtararak adını tarihe yazdırmıştı.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

İHA Spor Servisi’nin belirlediği 2024 yılının ‘En’leri ise şöyle:

Yılın Erkek Futbolcusu: Mauro İcardi

Yılın Çıkış Yapan Futbolcusu: Murat Uğur Eser, Berke Özer, Yunus Akgün

Yılın Erkek Takım: Galatasaray

Yılın Kadın Takımları: Golbol Milli Takımı, Boks Milli Takımı, Güreş Milli Takımı

Yılın Kadın Sporcuları: Buse Tosun Çavuşoğlu, Buse Naz Çakıroğlu, Zeynep Sönmez

Yılın Federasyon Başkanları: Eyüp Gözgeç, Mehmet Akif Üstündağ, Şeref Eroğlu

Yılın Antrenörü: Okan Buruk

Yılın Engelli Sporcuları: Umut Ünlü (Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda yüzme branşında 50 ve 200 metre serbestte altın madalya kazandı), Mahmut Bozteke (2024 Paralimpik Oyunları’nda tekvando erkekler K44 63 kiloda altın madalya), İbrahim Bölükbaşı (2024 Paralimpik Oyunları'nda judoda erkekler +90 kilo J2 kategorisinde altın madalya)

Yılın Özel Takımı: Ampute Futbol Milli Takımı

Yılın Sporcusu: Toprak Razgatlıoğlu

-------------------------------------------------------------------------------------

Dünyada Yılın Sporcuları ve Yılın Takımı:

Yılın Erkek Sporcuları: Vinicius Junior, Armand Duplantis, Leon Marchand

Yılın Kadın Sporcuları: Sifan Hassan, Yaroslava Mahuchikh

Yılın Takımı: Real Madrid

Yılın Antrenörü: Carlo Ancelotti

Yılın Çıkış Yapan Sporcusu: Lamine Yamal, Kenan Yıldız