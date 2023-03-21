Teknik Direktör Tutaş: “Sahaya hep kazanmak için çıkacağız”

ES Elazığspor Teknik Direktörü Alaattin Tutaş, son ana kadar play-off yarışının içinde olmak için mücadele edeceklerini belirterek, "Kart cezalısı ve sakat futbolcumuz yok. Biz her maçımızı kazanmak istiyoruz ve her maça bu hedefle çıkacağız” dedi.

ES Elazığspor, TFF 3. Lig 1. Grup 25. haftasında evinde play-off mücadelesi veren Belediye Kütahyaspor’la karşı karşıya gelecek. Bu maçın hazırlıklarına tam kadro kendi tesislerinde başlayan bordo-beyazlı ekipte bu maç öncesi sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor.

Hedeflerinden hiçbir zaman vazgeçmeyeceklerini dile getiren Teknik Direktör Alaattin Tutaş, “3 maçlık bir serimiz vardı ama maalesef bu Mersin karşısında sona erdi. Biz son ana, son düdüğe kadar play-off yarışının içinde olmak için mücadele edeceğiz. Yol kazaları illa olacaktır. Zorlu maç programımızın son maçı Belediye Kütahyaspor’la, ondan sonra fikstür olarak daha rahat bir fikstüre gireceğiz. Belediye Kütahyaspor maçında da kazanmak için sahada olacağız. Kart cezalısı ve sakat futbolcumuz yok. Biz her maçımızı kazanmak istiyoruz ve her maça bu hedefle çıkacağız” diye konuştu.