Groenendijk: "Önemli olan 3 puandı"

FTA Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, Ümraniyespor maçının ardından 3 puan aldıkları için mutlu olduğunu belirterek, "Uzatma dakikalarında gelen bu gol, bir kat daha fazla sevincimizi artırdı, üzerimizdeki baskı bu 3 puanla azaldı ama her şey bitmedi" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında FTA Antalyaspor sahasında ağırladığı Ümraniyespor’u uzatmalarda bulduğu golle 3-2 kazandı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Groenendijk, uzun süredir kazanamadıkları için takımın üzerinde bir baskı oluştuğunu vurgulayarak, “Sosyal medyada bir kaç hafta galip gelemedikten sonra kriz ortamı varmış gibi bir hava oluşturulmaya çalışılıyor. Başakşehir, Fenerbahçe ve maçı son dakikada sayılmayan golü Galatasaray maçlarındaki iyi oyunu skora dönüştürememiştik. Skor anlamında bu galibiyet 6 haftadan sonra güzel oldu. Uzatma dakikalarında gelen bu gol bir kat daha fazla sevincimizi arttırdı. Üzerimizdeki baskı bu 3 puanla azaldı. Henüz her şey bitmiş değil. Hala sıkıntılı bölgedeyiz” diye konuştu.

"Sıkıntılı bölgeden çıkacağız"

Karşılaşmayı geri düşmelerine rağmen 3-2 kazanmayı bildiklerini belirten Groenendijk, “Hata yapmaya da devam ediyoruz. İlk golü çok basit yedik. Hafta içi bunu konuşacağız. Duran top organizasyon hatasından geldi gol. İkinci gol yanlış pas tercihinden geldi. Bu hataları yapmamalıyız ki daha basit şekilde bu galibiyetlere uzanalım. Çok mutluyum, önemli olan 3 puandı. Bu amacımıza ulaştık. Bu galibiyetin üzerine bir kaz daha 3 puan ekleyip, sıkıntılı durudan çıkmayı hedefliyoruz. Trabzonspor ve Gaziantepspor maçlarımız var 3 gün arayla. Bu 2 maçtan da 3 puan çıkartmayı hedefliyoruz. Sıkıntılı süreci oradan çıkartacağımız puanlarla aşmayı düşünüyoruz” açıklamasında bulundu.