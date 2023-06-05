Göztepe, Southampton ile hazırlık maçı yapacak
SPOR TOTO 1. LİG EKİPLERİNDEN GÖZTEPE, TEMMUZ AYINDA İNGİLİZ EKİBİ SOUTHAMPTON İLE HAZIRLIK MAÇINDA KARŞI KARŞIYA GELMESİ BEKLENİYOR.
Spor 05.06.2023, 10:29
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Göztepe, temmuz ayında İngiliz ekibi Southampton ile hazırlık maçında karşı karşıya gelmesi bekleniyor.
Spor Toto 1. Lig’de normal sezonu 7. sırada bitirerek play-off oynama hakkı kazanan Göztepe, play-off’ta Bodrumspor’la eşleşti. İzmir temsilcisi tek maç eleme usulü olan karşılaşmada rakibine 3-1 kaybederek Süper Lig hayallerine veda etti.
Sarı-kırmızılılar, yeni sezon hazırlıklarını planlarken temmuz ayında da takvimlerin uyuşması halinde Southampton ile hazırlık maçına çıkacak. Göztepe’nin sahibi olan Rasmus Ankersen’in diğer takımı Southampton ise bu sezon İngiltere Premier Ligi son sırada tamamlayarak küme düştü.