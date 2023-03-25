Galatasaray’da iki dönem tek seferde oylanacak

Galatasaray Spor Kulübü’nün Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda kulüpte 2022 yılında görev yapan eski başkan Burak Elmas ile mevcut başkan Dursun Özbek dönemleri tek seferde oylanacak.

Galatasaray Spor Kulübü’nün Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı, Haliç Kongre Merkezi Haliç Salonu’nda düzenleniyor. Genel Kurul’da, 2022 yılında görev yapan eski başkan Burak Elmas ile mevcut başkan Dursun Özbek dönemleri tek seferde oylanacağı kararı alındı.

Kulüp tüzüğüne göre iki dönemin mali ve idari bakımdan ayrı ayrı ibrası üyelerin oyuna sunulması gerekirken, Divan Kurulu eski Başkanı Eşref Hamamcıoğlu’nun önerisiyle, iki dönemin tek seferde oylanması genel kurulda oy çoğunluğuyla kabul edildi.