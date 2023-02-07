FIBA, maçlardan önce saygı duruşu yapılacağını açıkladı

FIBA, depremlerden etkilenenleri anmak için maçlardan önce saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve diğer illerde de ağır hasarlara sebep olan depremler için FIBA da taziye mesajı yayımladı. FIBA’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Türkiye ve Suriye’de meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için üzüntülerini paylaştıkları ifade edilirken, FIBA maçlarında önce de depremden etkilenenlerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağı duyuruldu.