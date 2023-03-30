Eray Şamdan, üçüncü kez Avrupa üçüncüsü oldu

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün olimpiyat madalyalı sporcusu Eray Şamdan, Avrupa Şampiyonası’nda üçüncü oldu. Kariyerinin 11. Avrupa madalyasını kazanan Şamdan, seriyi bozmazken DARES Teknik Direktörü Adnan Şamdan’ın başında yer aldığı Milli Takım da 10 kategoride derece yaparak, en çok madalya kazanan ikinci ülke oldu.

Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün milli karatecisi Eray Şamdan, Avrupa Karate Şampiyonası’ndan bronz madalya ile döndü. İspanya’nın Guadalajara kentinde yapılan Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası’nda olimpiyat ikincisi milli sporcusu Eray Şamdan, kariyerinin üçüncü Avrupa üçüncülüğünü elde etti. Darıca Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü’nün ve A Milli Takım’ın Teknik Direktörü Adnan Şamdan nezaretinde Avrupa Şampiyonası’na hazırlanan A Milli Takım ise, genel klasmanda İtalya’dan sonra en çok madalya kazanan ülke oldu. İtalya’nın 11 madalya ile birinci olduğu şampiyonada 1 altın, 2 gümüş ve 7 bronz madalya kazanan Türkiye genel klasmanda ise altıncı sırada yer aldı.

"İtalya’dan sonra en fazla madalya kazanan ülke olduk"

Milli sporcuların 11 kategoride yarı final heyecanı yaşadığını belirten antrenör Adnan Şamdan, "Geçtiğimiz yıl ülkemizde yapılan Avrupa Şampiyonası’nda da 10 madalya kazanarak zirvede yer almıştık. Bu yıl da yine 10 madalya sayısına ulaştık ancak yaşadığımız bazı talihsizlikler altın madalya sayımızı düşürdü. Buna rağmen İtalya’dan sonra en fazla madalya kazanan ülke olduk. Başarımızda emeği geçen tüm sporcularımızı, Federasyonumuzu ve teknik ekibimizi tebrik ediyoruz. Darıca’mıza bir madalya daha kazandıran Eray Şamdan’a ve bizlere olan desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Darıca Belediye Başkanımız Muzaffer Bıyık, kulüp başkanımız Hüsamettin Ergül’e de şükranlarımızı iletiyoruz" dedi.

Başkan Bıyık’tan genç sporcuya tebrik

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da, Eray Şamdan’ı tebrik ederek, "Eray kardeşimle ne kadar gurur duysak az. Her zaman olduğu gibi yine bizleri mutlu etti. Darıca Belediyesi olarak böyle pırıl pırıl, başarılı bir sporcumuz olduğu için de ayrıca sevinçliyiz. İlçemizde yeni açtığımız bir spor salonuna ismini de verdiğimiz Eray Şamdan, gençlere de en güzel şekilde örnek oluyor. Elde ettiği üçüncülükten dolayı bir kez daha sporcumuzu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" diye konuştu.