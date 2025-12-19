Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonu tarafından geleneksel olarak düzenlenen ödüller kapsamında, bireysel ve kurumsal düzeyde sergilenen örnek davranışlar değerlendirildi.

TMOK Fair Play Komisyonu üyeleri ve jüri tarafından yapılan titiz değerlendirme sonucunda, çok sayıda aday arasından 22 kişi ve kurum ödüle layık görüldü. 2024 yılı boyunca gerçekleştirdikleri fair play davranışları ve bu anlayışın tanıtımına sağladıkları katkılarla öne çıkan isimler, ödüllerini 23 Aralık Salı günü İstanbul Ataköy Olimpiyatevi’nde saat 17.30’da başlayacak törenle alacak.

Fair Play Ödülü Kazanan Öne Çıkan İsimler

Bu yıl ödüle layık görülenler arasında spor dünyasının yakından tanıdığı birçok önemli isim ve kulüp yer alıyor. Fair Play ödülü kazananlar arasında; Umut Ünlü, Daniele Santarelli, Alperen Şengün, Toprak Razgatlıoğlu, Yusuf Dikeç, Recep Uçar, Kuzey Tunçelli, Gençlerbirliği Kadın Futbol Takımı, Öznur Cüre, Ata Atakul, Gülşah Sırakaya, Denizli Çamlık FK, Sakine Küçükakyüz, Melihşah Katman, Ejder Sözen, Ragıp Vural Tandoğan, Alp Pehlivan, Sakarya Harmanlıkspor, Selçuk Erdoğan ve Boyabat Eğitim Spor Kadın Futbol Takımı bulunuyor.

Toplumsal Fair Play Ödülleri de Verilecek

Törende ayrıca, sporun toplumsal boyutuna katkı sunan örnek çalışmalar da unutulmadı. Beden Eğitimi Öğretmeni Ferhunde Tuba Üstünkal ile Tekirdağ Yeniçiftlik Nizamettin Demirdöven İlkokulu, toplumsal fair play ödülüne layık görüldü.

Uluslararası Başarılar da Ödüllendirilecek

Olimpiyatevi’nde gerçekleşecek törende, 2024 yılında Avrupa ve Dünya Fair Play ödülü kazanan ancak ödüllerini yurt dışında alamayan kişi ve kurumlara da ödülleri takdim edilecek. Bunun yanı sıra 3. Dünya Fair Play Fotoğraf Yarışması’nda dereceye giren isimler de ödüllerini alacak.

Türkiye Fair Play Ödülleri, sporun sadece rekabetten ibaret olmadığını, etik değerler ve centilmenlik anlayışıyla anlam kazandığını bir kez daha gözler önüne koymayı amaçlıyor.