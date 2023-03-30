Son Dakika
Başakşehir, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam etti
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR, SPOR TOTO SÜPER LİG’İN 27. HAFTASINDA MKE ANKARAGÜCÜ İLE EVİNDE OYNAYACAĞI MAÇIN HAZIRLIKLARINI BUGÜN YAPTIĞI ANTRENMANLA SÜRDÜRDÜ.
Spor 30.03.2023, 19:19
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında MKE Ankaragücü ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kulüp tesislerinde, Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde yapılan idman, topla ısınmayla başladı. Üç grup halinde 5’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman taktik çalışması ile sona erdi.
Turuncu-lacivertliler, yarın saat 17.00’de yapacağı idman ile MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürecek.