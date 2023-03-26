Avrupa şampiyonu Devran, Sivas’ta coşkuyla karşılandı

Ankara’da gerçekleştirilen IFMA EMF U23 Ümitler Gençler Avrupa Muaythai Avrupa Şampiyonası’nda şampiyon olan Devran Yanardağ, memleketi Sivas’ta büyük bir coşkuyla karşılandı.

Sivas’ta yaşayan Devran Yanardağ iki yıldır yaptığı Muay Thai sporunda elde ettiği başarılarla adından söz ettiriyor. 13 yaşındaki sporcu, son olarak Ankara’da düzenlenen IFMA EMF U23 Ümitler Gençler Avrupa Muaythai Avrupa Şampiyonası’nda Avrupa şampiyonu oldu. Rus ve Azerbaycanlı rakipleriyle yaptığı 2 maçın 2’sini de kazarak Avrupa şampiyonu olan Yanardağ, memleketi Sivas’ta meşale, davul zurna ve halaylarla karşılandı.

Sivas kent merkezinde düzenlenen törene şampiyonun hocaları, ailesi ve arkadaşları katıldı. Avrupa şampiyonu Yanardağ’a çiçek takdim edildi.

“Türkiye’mizi temsil ettiğim için gururluyum”

Avrupa şampiyonu Devran Yanardağ, Türkiye’yi temsil ettiği için gururlu olduğundan bahsederek, “Bundan bir ay önce Antalya’da yapılan Türkiye Şampiyonası’nda şampiyon oldum. Rakiplerim Rus ve Azerbaycanlıydı ve zordu ama ikisini de yenerek Avrupa şampiyonu oldum. Sevinç duydum, Türkiye’mizi temsil ettiğim için gururluyum" ifadelerini kullandı.