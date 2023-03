Amilton: “Her maç bir final”

Çaykur Rizespor’un Brezilyalı futbolcusu Amilton Minervino da Silva, “Her maç bir final. Bundan sonra bizim her maça ayrı bakmamız lazım” dedi

Çaykur Rizespor, Spor Toto 1. Lig’in 30. haftasında 2 Nisan Pazar günü saat 20.30’da sahasında oynayacağı Bandırmaspor maçının hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri’nde, Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetiminde sürdürüyor. Antrenman öncesinde başarılı futbolcu Amilton’da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Amilton, oynadıkları her maçın bir final maçı olduğunu belirterek, “Bandırmaspor maçı çok önemli. Her maç bir final. Bundan sonra bizim her maça ayrı bakmamız lazım. Tabii her maça ayrı baktığımızda hepsini galibiyetlerle bitirirsek bu şehrin hak ettiği, bu taraftarın istediği ve hepimizin istediği şampiyonluğa kavuşacağız. O duruma geldi takım, bu da çok önemli bir şey. Bunu başarmak için elimizden geleni yapacağız. Bu da o maçlardan biri. Umarım galibiyetle bitiririz maçı. Şu an da ekip olarak çok güvenilir bir ekip olduğumuzu düşünüyorum. Takım arkadaşlarımla konuştuğumda o güveni hissedebiliyorum. Özellikle hocamızın bu konuda bize çok yardımcı oluyor. Bu tür durumlarda futbolcular üzerlerinde baskı hissedebilir. Hocamız bu durumu çok iyi yönetiyor. Biz o baskıyı hiç hissetmiyoruz. Hocamız bize maç maç yapmamız gerekenleri söylüyor. Özellikle ilk 11’lerimiz değişebiliyor. Bu da hem mental hem de fiziksel olarak futbolcuların yorgunluğunu alıyor. Biz şu ana kadar iyi yürüttüğümüzü ve devam edeceğimizi düşünüyorum” şeklinde konuştu.