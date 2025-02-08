Finansal Okuryazarlık Seferberliği Genişliyor

SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, Türkiye’nin en büyük yargı derneği olan Yargıda Birlik Derneği ile finansal okuryazarlığın artırılmasına yönelik bu iş birliğini gerçekleştirmekten büyük memnuniyet duyduklarını belirtti. Gönül, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in öncülüğünde başlatılan finansal okuryazarlık seferberliği kapsamında, birçok kamu kurumu ve sivil toplum örgütüyle benzer protokollerin imzalandığını hatırlatarak, “7’den 77’ye tüm vatandaşlarımızın bu eğitimleri alması için yoğun mesai harcıyoruz” dedi.

Gönül, şimdiye kadar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye İş Kurumu, KOSGEB ve TOBB gibi birçok kuruluşla iş birliği yaptıklarını ve sürecin genişleyerek devam edeceğini vurguladı. Finansal okuryazarlık platformundaki eğitim videolarının büyük ilgi gördüğünü belirten Gönül, özellikle Jandarma Genel Komutanlığı personelinin bu videoları 5 milyondan fazla izlediğini aktardı.

Yargı Mensupları ve Adalet Çalışanlarına Özel Eğitimler

Yargıda Birlik Derneği Başkanı Birol Kırmaz ise bu iş birliğinin yargı mensupları ve adalet çalışanlarının finansal okuryazarlığını artırma açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. Kırmaz, “Yargı mensuplarımızın ve adalet çalışanlarımızın bilinçli finansal kararlar alabilmesi için SPK ile çok kıymetli bir projeye imza attık. Bu kapsamda düzenlenecek toplantılar ve eğitimler, finansal enstrümanların doğru kullanımı konusunda önemli bir rehber olacak” diye konuştu.

Protokol kapsamında, finansal okuryazarlık eğitimlerine katılan yargı çalışanlarına katılım sertifikası verileceği açıklandı. Ayrıca, yatırım, borsa, kripto varlıklar ve bütçe yönetimi gibi konuların işlendiği 55 eğitim videosu, platform üzerinden erişime açılacak.

SPK Başkanı Gönül, ayrıca 0-6 yaş grubu ve erken öğrenme dönemi için dünyada bir ilk olacak finansal okuryazarlık projesi üzerinde çalışmalar yürüttüklerini belirterek, “Bu proje, finansal okuryazarlığı çocukluk döneminden itibaren kazandırmayı amaçlayan yenilikçi bir adım olacak” dedi.

Finansal okuryazarlık konusundaki farkındalığı artırmayı hedefleyen bu iş birliği, yargı çalışanlarının mali okuryazarlık düzeyini yükseltmenin yanı sıra toplumun genelinde finansal bilinç oluşturulmasına da katkı sağlayacak.