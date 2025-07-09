Evde Bakım Yardımı 11 Bin 702 Liraya Yükseldi

Bakan Göktaş, aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olan ve 2006 yılında hayata geçirilen "Evde Bakım Yardımı" kapsamında, aylık ortalama 536 bin 877 engelli vatandaşın desteklendiğini belirtti. 2025 yılı Temmuz-Aralık dönemi için bu yardımın tutarı 10 bin 125 liradan 11 bin 702 liraya çıkarıldı. Göktaş, bu yıl şimdiye kadar toplamda 37,4 milyar lira evde bakım yardımı ödemesi gerçekleştirildiğini söyledi.

SED Ödemeleri 8 Bin 198 Lira Oldu

İhtiyaç sahibi ailelere çocukları için sunulan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti çerçevesinde çocuk başına yapılan ödeme de ortalama 7 bin 94 liradan 8 bin 198 liraya yükseltildi. Koruyucu ailelere çocuk başına yapılan aylık ödeme ise ortalama 11 bin 332 liradan 13 bin 096 liraya çıkarıldı.

Engelli ve Yaşlı Aylıklarında Artış

Sosyal yardım ödemelerinde yapılan artışların detaylarını paylaşan Bakan Göktaş, yaşlı aylığının 4 bin 664 liradan 5 bin 390 liraya yükseldiğini, yüzde 40-69 arası engelli raporu bulunan vatandaşların aylıklarının 3 bin 723 liradan 4 bin 302 liraya çıkarıldığını kaydetti. Yüzde 70 ve üzeri engelli vatandaşların aylığı ise 5 bin 584 liradan 6 bin 454 liraya yükseldi. 18 yaş altı engelli yakınına bakan vatandaşlara ödenen engelli yakını aylığı da 4 bin 302 liraya çıktı. Ayrıca ağır silikozis hastalarına yapılan ödemeler 10 bin 245 liradan 11 bin 840 liraya yükseltildi.

“Hiçbir Vatandaşımızı Geride Bırakmayacağız”

Bakan Göktaş, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda sosyal hizmetlerin erişilebilirliğini ve etkinliğini artırmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Değişen ihtiyaçlara cevap verecek yeni hizmet modelleri oluşturmaya ve gelecekte ortaya çıkabilecek risklere karşı proaktif çözümler üretmeye devam edeceğiz. Bu yaklaşım, düşük gelirli birey ve ailelerin daha kapsamlı ve sürdürülebilir bir şekilde desteklenmesini sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Yeni düzenleme doğrultusunda artışlı ödemeler, ağustos ayından itibaren hak sahiplerinin hesaplarına yatırılacak. Bakan Göktaş, yapılan düzenlemelerin vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.