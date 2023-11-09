ÖNCE OLAYI ANLAYALIM!

Beylikdüzü’nde bir lise öğrencisi sınıfta gürültü yaptığı gerekçesiyle edebiyat öğretmeni tarafından kitapla dövüldü. Öğrenci dayak esnasında “hocam” diye bağırırken, öğretmeni ise “hocam dedikçe vuracağım” demesi şoke etti. Olay sınıfta bulunan öğrencinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Öğretmen hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.



Olay, bu sabah Beylikdüzü birlik sanayi sitesi mesleki eğitim lisesinde meydana geldi. İddiaya göre, 9. sınıfta okuyan Yusuf E. gürültü yaptığı gerekçesiyle öğretmeni tarafından uyarıldı. Daha sonra öğretmeniyle tartışan öğrenci, yerine geçerek oturdu. Sinirine hakim olamayan edebiyat öğretmeni Mehmet E.B., Yusuf E.’nin yanına gelerek kitapla kafasına vurmaya başladı. Öğrenci, “hocam” diyerek durmasını istediği esnada ise öğretmen “daha çok vuracağım” diyerek kitapla vurmaya devam etti. Sınıfın içinde arkadaşlarının yanında darp edilen öğrenci ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.



Öğrenci yakınları da öğretmeni darp etti

Sosyal medyaya düşen görüntüler sonrası öğrenci Yusuf E.’nin yakınları okula gelip öğretmen Mehmet E.B.’yi darp etti. İhbar sonrası olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Öğretmen Mehmet E.B hastaneye sevk edildi.



Öte yandan öğrencisine kitapla acımasızca defalarca kez vuran öğretmen hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

HALİL İBRAHİM GÖKER'DEN DAYAKÇI ÖĞRETMENE AKIL ALMAZ SAVUNMA

Sosyal medyada çektiği komik videolarla tanınan Halil İbrahim Göker, Beylikdüzü'nde öğrencisini kitapla darp eden öğretmeni "Nus ile uslanmayanın hakkı kötektir" diyerek savundu.

Halil İbrahim Göker sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada: "Lise sona kadar hocalardan dayak yedim. Bununla övünmüyorum. Bu öğrenci arkadaş da belki haksız yere dayak yemiştir ya da hoca sıkıntılıdır bilmiyorum ama bu videodan bağımsız bi şekilde söylüyorum eğitimde dayak olmalı. Ölçülü bi şekilde. Bunu net bi şekilde savunuyorum. Hele yeni kuşağı gördükçe daha da savunuyorum. Etik çoğu şeyi değiştirdi dünyada ama bu Avrupa insanı için geçerli, Avrupa insanında bi dinginlik bi olmuşluk var. Orada olmaması, yasak olması ya da suç olması çok normal ama Türkiye ve Türk insanı maalesef öyle değil. Çocuk Kurtlar vadisi izliyo, sıfır bir izliyo sonra okula gelip hocaya dayılanıp nam salmaya çalışıyo. Olmaz. Her coğrafyanın insanı farklı. Nus ile uslanmayanın hakkı kötektir. Net." ifadelerini kullandı.