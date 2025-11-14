2023 yılında Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik, Su ve Gaz Sayaçları Muayene Yönetmeliği, milyonlarca konutu ilgilendiren önemli bir uygulamayı yürürlüğe koydu. Yönetmeliğe göre, 2014–2019 yılları arasında piyasaya sunulan veya son muayenesi bu dönemde yapılan doğal gaz sayaçlarının kullanım süresi 31 Aralık 2025’te sona eriyor.

Yönetmelik kapsamında dağıtıcı firmalar, bu tarihe kadar eski sayaçları sökerek, geçerli muayenesi olan yeni sayaçları takmakla yükümlü.

31 Aralık’a kadar sayaç değişimini tamamlamayan aboneler, 2026’da başlayacak denetimler sonucunda yönetmeliğe aykırı kullanım nedeniyle 10 bin TL’ye varan idari para cezası ile karşılaşacak. Yeni yıl itibarıyla sayaçlarını yenilemeyen kullanıcılar, “damga süresi geçmiş ölçü aleti kullanma” kapsamında idari işlem görecek.

Ayrıca, sayaç değişim listelerini süresinde bildirmeyen veya eksik/hatlı bildiren aboneler için de cezai yaptırımlar uygulanacak. Yetkililer, hem güvenli kullanım hem de yasal sorumlulukların yerine getirilmesi açısından tüm abonelerin süreyi kaçırmadan sayaçlarını yenilemesini öneriyor.