Bakan Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan piyasa katılımcıları anketine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yakın dönem gelişmelerine duyarlı olan enflasyon beklentileri kasım ayında artış gösterdi. Ancak sıkı para ve maliye politikaları, hedef enflasyonla uyumlu fiyat ayarlamaları ve arz yönlü tedbirlerimiz, dezenflasyon sürecini desteklemektedir” ifadelerini kullandı.

Şimşek, uygulanan politikalar sayesinde dezenflasyonun sürmesini ve önümüzdeki dönemde enflasyon beklentilerinin hedeflerle yeniden uyumlu hale gelmesini beklediklerini belirtti.

Ekonomi uzmanları, hükümetin sıkı maliye politikaları ve fiyat istikrarını hedefleyen adımlarının, önümüzdeki dönemde enflasyonun kontrol altına alınmasına katkı sağlayacağını vurguluyor.