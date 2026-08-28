Bakırcı GYO halka arz oluyor Talep toplama tarihleri 24-25-26 Ağustos

Mevlid Kandili bugün idrak ediliyor! İstanbul, Ankara, Bursa ve İzmir'de hangi camilerde program var?

Bunlar da ilginizi çekebilir

İsmail Kartal, Okan Buruk ve Arda Turan Şampiyonlar Ligi sahnesinde

Bakan Bolat: "Temmuz ayında ihracatımız, 25 milyar 623 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir"

Borcu olan esnafa kredi yolu açıldı! Yeni faiz oranları belli oldu

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Söke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin Söke ilçesinde gerçekleştirdiği çalışmada, kasten öldürme ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C.A. (29) yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli işlemleri tamamlanan hükümlü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde, kasten öldürme ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

Tavşanlı güreş takımı U 15'lerde Sakarya'da şampiyon oldu

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.