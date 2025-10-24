İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuklu sanıklar SEGBİS üzerinden bağlanırken, avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Mahkeme, sanıkları ‘basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan ayrı ayrı ceza ile hüküm altına aldı. Ancak mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vererek sanıkların tahliyesini uygun gördü.

Sunucudan İlginç Savunma: “Kokteyl İçki Aklıma Geldi”

Sanık Soydemir, avukatının sorusu üzerine, sosyal medyadan özür mesajı yayınladığını belirtti ve “‘milf’ kelimesini daha önce stüdyoda görmüştüm, aklıma ‘milf’ isimli kokteyl içki geldiği için kullandım” dedi.

Daha sonra esas hakkında savunma yapan Soydemir, söz konusu ifadenin bir hadis olduğunu bilmediğini belirterek, videoyu yayından kaldırdığını ve özür mesajını kişisel hesaplarından da paylaştığını ifade etti. Soydemir, “Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum” dedi.

Konuktan Savunma: “Dinimizle Alay Etmem”

Sanık Enes Akgündüz ise savunmasında, “Ben bir Müslümanım ve dinimizle alay edecek bir kişi değilim. Programın formatı gereği tepki verdim, hadis olduğunu bilmiyordum. Eğer bilseydim asla yayınlatmazdım” ifadelerini kullandı. 32 gündür tutuklu olduğunu belirten Akgündüz, tahliyesini ve beraatını talep etti.

Mahkeme Kararı

Mahkeme, sanıklara verilen 7 ay 15 günlük hapis cezasını, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı ile uyguladı. Ayrıca, sanıkların tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak tahliyelerine karar verildi.

Bu kararın ardından Soydemir ve Akgündüz, mahkeme sürecinde yaşadıkları tutukluluk süresinden sonra serbest bırakılmış oldu.