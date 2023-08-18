Türkiye’nin en büyük doğrudan dış yatırımcısı SOCAR Türkiye, Stevie Awards tarafından 20’ncisi düzenlenen Uluslararası İş Ödülleri kapsamında “Çevik İş Modeli” uygulamasıyla “Yılın Şirketi” kategorisinde “Enerji” sektöründe Gümüş Stevie ödülü aldı.

Fark yaratan uygulamalarıyla öne çıkan kurumları ve organizasyonları onurlandırmak için düzenlenen Stevie Awards Uluslararası İş Ödülleri’nin 2023 senesinde 61 ülkeden 3.700'den fazla başvuru aldı. Uluslararası prestijli ödül platformu Stevie Awards, şirketlerin kurumsal performanslarını ve geliştirdikleri yenilikçi uygulamaları değerlendirerek ödüllendiriyor.

SOCAR Türkiye, sektöründe global anlamda ve bu ölçekte ‘Çevik Dönüşüm’ü başarılı bir şekilde gerçekleştiren ilk şirket olarak dikkat çekiyor. Çevik İş Modeli sayesinde çevik takımlar değer yaratma vizyonuna yönelik hareket ederken; çalışan mutluluğunda, iş sağlığı güvenliğinde ve üretim kapasitelerinde pozitif etki yaratılıyor.