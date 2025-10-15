Sendika tarafından yapılan açıklamada, “22 Ekim’de grevdeyiz! Fabrikada ‘işgal-grev-direniş’ şiarıyla örgütlenen üyelerimizle birlikte, Orta Vadeli Program’ın ürünü olan yoksullaşmaya ve düşük zam dayatmasına baş kaldırıyoruz. Sebebi olmadığımız sorunların çözümü adına dayatılan politikaları fabrikalarda reddediyoruz” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, grevle birlikte işçilerin haklarını koruma kararlılığı vurgulandı.

Smart Solar’dan KAP açıklaması

Şirket, KAP’a yaptığı özel durum açıklamasında, Birleşik Metal İş Sendikası’nın 07.10.2025 tarihli kararına atıfta bulunarak Gebze OSB’deki panel üretim tesisinde alınan grev kararının 22 Ekim’de uygulanacağını bildirdi. Açıklamada, üretim faaliyetlerinin halihazırda kesintisiz şekilde devam ettiği ve grev kararının fiilen uygulanacağı anlamına gelmediği belirtildi.

Şirket ayrıca, İzmir Aliağa’daki Wafer, Hücre ve Panel Entegre Üretim Tesisi’nin greve dahil olmadığını ve üretimin tam kapasiteyle sürdüğünü vurguladı. Smart Solar, artan iş hacmi ve ilave siparişler için üretim iş birliği modelleri (OEM) ve dış kaynak kullanımı gibi alternatif yöntemleri değerlendirdiğini, üretim kabiliyetlerini yurt içi ve yurt dışında çeşitlendirdiğini kaydetti. Mevcut durumda, 2025 yılsonu hedeflerinde herhangi bir değişiklik öngörülmediği bildirildi.

Şirket, konuya ilişkin gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağını ve KAP açıklamasının Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olduğunu belirtti.