Enstitü yetkililerinden alınan bilgilere göre proje kapsamında yapılan çalışmalar, Çakıldak fındık çeşidinde hem verim hem de meyve kalitesi açısından dikkate değer iyileşmeler sağladı. Uzman ekiplerin yürüttüğü seleksiyon çalışmaları sonucunda belirlenen 18 farklı ocaktan alınan fidanlarla deneme parselleri oluşturuldu. Bu parsellerde budama ve terbiye işlemleri uygulanarak tek dal sistemi devreye alındı.

Yapılan gözlemlerde, bazı klonların daha iri ve kaliteli meyve verdiği, aynı zamanda yüksek verim potansiyeline sahip olduğu belirlendi. Geliştirilen klonların, hem üreticilerin hem de sanayicilerin beklentilerine yanıt verecek nitelikte olduğu kaydedildi.

Projeyle birlikte tek dal sistemi sayesinde bakım ve hasat işlemlerinde kolaylık sağlanırken, mekanizasyona uygun üretim modelleri de yaygınlaştırılacak.

Fındık Araştırma Enstitüsü yetkilileri, proje sonuçlarının bölge tarımı için büyük önem taşıdığına dikkat çekerek şu bilgileri paylaştı:

“Çakıldak fındık çeşidinde yürüttüğümüz klon seleksiyonu çalışmalarıyla yüksek verimli ve kaliteli bireyler tespit edildi. Bu sayede üreticilerimiz daha az emekle daha fazla ürün elde edebilecek. Ayrıca modern yetiştiricilik yöntemlerinin yaygınlaşması, sürdürülebilir tarımın gelişmesine ve iklim koşullarına dayanıklı üretim modellerinin güçlenmesine katkı sağlayacak.”

Projenin önümüzdeki dönemde daha geniş alanlarda uygulanması ve elde edilen üstün nitelikli klonların üreticilere ulaştırılması planlanıyor.