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Batman Petrolspor ile Sivasspor arasında oynanacak Trendyol 1. Lig 4. hafta karşılaşması, 29 Ağustos 2026 Cumartesi günü saat 21.30'da Batman Yeni Şehir Stadyumu'nda oynanacak.

Dün oynanan Manisa FK karşılaşmasında süre alan futbolcular ise antrenmanı yenileme çalışmasıyla tamamladı.

Teknik Direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas çalışmaları, taktik organizasyonlar ve dar alan oyunları üzerinde çalıştı. Antrenman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

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Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında deplasmanda Batman Petrolspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

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