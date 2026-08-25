Sivasspor'un U15 altyapı oyuncusu Burak Şahin, geçirdiği trafik kazasının ardından devam eden tedavi sürecini tamamlayarak taburcu oldu. Genç futbolcu, Sivasspor Kulübü Başkanı Burak Özçoban ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

13 Nisan 2026 tarihinde oynanan Sivasspor-İstanbulspor karşılaşmasında top toplayıcılık görevi üstlenen U15 altyapı oyuncusu Burak Şahin, daha sonra geçirdiği trafik kazası nedeniyle tedavi altına alınmıştı. Tedavi sürecini tamamlayan ve hastaneden taburcu edilen Burak Şahin, Sivasspor Kulübü'nde ağırlandı. Kulüp Başkanı Burak Özçoban ve Yönetim Kurulu üyeleri genç oyuncuyla yakından ilgilenerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Konu ile ilgili Sivasspor Kulübü'nden yapılan paylaşımda, 'Geçmiş olsun Burak, Sağlıklı ve güzel günlerde buluşmak dileğiyle' ifadelerine yer verildi.