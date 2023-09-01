Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesine bağlı yaylalarda 5 ay boyunca kalan göçerler sonbahar aylarının gelmesiyle beraber yaylardan ayrılmaya başladı. Binlerce sürünün geldiği yüksek rakımlı Faraşin yaylası soğukların etkisiyle yavaş yavaş boşalmaya başlıyor. Sıcak bölgelere yürüyerek götürülen binlerce sürünün yaklaşık 30 günlük yorucu yolcuğa başladı. Batman’dan Şırnak yaylalarına gelen Abdullah Güneş isimli göçer, "Yavaş yavaş kış geliyor. Buralar çok güzel bizde buraya geliyoruz her yıl. Gitme zamanı geldi. Bizim akrabalar yola çıktı, bizde bu günlerde gideceğiz. Sıcak yerlere gitmek için 30 günden fazla yol yürüyoruz. İşimiz bu kendimi bildim bileli bu işi yapıyorum’’ şeklinde konuştu.