Bültende yer alan bilgilere göre, Kartonsan Karton Sanayi, 1 milyar TL tutarındaki tahvil/finansman bonosunu tahsisli satış yöntemiyle ihraç edecek. Burgan Finansal Kiralama ise yalnızca nitelikli yatırımcılara yönelik 2 milyar TL nominal tutarlı borçlanma aracı ihracı için onay aldı.

Akdeniz Faktoring’in 324 milyon 598 bin TL’lik tahvil ihracı da sadece nitelikli yatırımcılara sunulacak. Ford Otosan, 12 milyar TL değerinde tahvili tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satmak üzere SPK’dan en yüksek ihraç tavanı onayı alan şirket oldu.

Gıda sektöründe faaliyet gösteren Tiryaki Agro, 2,5 milyar TL nominal tutarlı tahvili yine tahsisli ve nitelikli yatırımcılara yönelik ihraç edecek. Enerji sektöründen Aksa Enerji Üretim ve Uluğ Enerji Dağıtım ise yurt dışı piyasalar için 500’er milyon ABD doları tutarında tahvil ihracı yapacak.

SPK'nın verdiği bu onaylar, şirketlerin finansman ihtiyaçlarını karşılamaları ve yatırımcı tabanlarını genişletmeleri açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.