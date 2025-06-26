Yarım asrı aşkın deneyimiyle Türkiye gayrimenkul sektörünün öncüsü olan Sinpaş, İstanbul’un merkezinde konumlanan Sefaköy Boulevard projesinde temmuz ayında teslim süreci başlıyor. E-5 hattı üzerinde yer alan proje, az katlı mimarisi, zengin peyzaj alanları ve incelikle tasarlanmış iç mekanlarıyla, şehir hayatının tam ortasında doğal bir yaşam vadediyor.

Ulaşımda Avantajlı Konum, Doğayla Temas Eden Bir Yaşam

Sefaköy Boulevard, metro ve metrobüs duraklarına yürüme mesafesindeki konumuyla ulaşımda büyük bir kolaylık sağlıyor. Ayrıca projenin hemen bitiminde yer alan geniş koru alanı, sakinlerine şehrin merkezinde doğayla iç içe nefes alma imkânı sunuyor. Bu eşsiz konum, hem yatırım değeri hem de yaşam kalitesi açısından projeyi benzersiz kılıyor.

Sinpaş’ın imzasını taşıyan seçkin projelerden biri olan Sefaköy Boulevard, hem konum avantajı hem de sunduğu yaşam kalitesiyle dikkat çekiyor. Şehir merkezinde, doğayla iç içe ve huzurlu bir hayatın mümkün olduğunu gösteren proje, metropolün dinamizmini kaybetmeden sakin ve konforlu bir yaşam arayanlar için ideal bir alternatif sunuyor.

Modern Mimaride Ferah ve Huzurlu Alanlar

Projede yer alan geniş avlular, peyzajlı bahçeler ve ferah sosyal alanlar, sakinlerine şehir kalabalığından uzak, huzur dolu bir ortam sağlıyor. Yalnızca 7 katlı bloklardan oluşan mimarisiyle öne çıkan Sefaköy Boulevard, yüksek tavanlı ve geniş pencereli daireleriyle doğal ışığı yaşam alanlarına taşıyor. Teraslı ve büyük metrekareli dairelerde konfor ve özgürlük bir arada sunulurken, fonksiyonel mutfaklar ve geniş balkonlar yaşam kalitesini artırıyor.

Günlük Hayatın Konforu Elinizin Altında

Proje bünyesindeki çarşı alanı, özgün mağazalarıyla günlük ihtiyaçları birkaç adımda karşılayabilme imkânı sunuyor. Ayrıca yeşil alanlar boyunca uzanan yürüyüş yolları, dinlenme noktaları ve açık hava spor alanları ve avlu içinde ikonik bina tasarımlı fitness salonuyla da hem fiziksel hem de zihinsel olarak yenilenme fırsatı sunuyor.

Aileler ve Çocuklar İçin Zengin Sosyal Donatılar

Sefaköy Boulevard, aile yaşamına özel çözümlerle dikkat çekiyor. Projede yer alan çocuk oyun parkları, Kids Club, çocuk kitaplığı, etkinlik ve etüt atölyeleri, çocukların güvenli, eğitici ve eğlenceli vakit geçirmesini sağlarken; ebeveynlere de keyifli ve huzurlu bir yaşam ortamı sunuyor.