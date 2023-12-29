İglo’da Sinoz'un benzersiz ürünleri ve Yeni Yıl ruhunu harmanlayarak en yeni ve beğenilen ürünlerini sergiledi. Ayrıca Yılbaşı İglosunda davetlilere markanın gözde ürünlerini deneme fırsatı sunarak, yeni yıla tatlı bir buluşma imkanı sağladı.

Davetliler, Sinoz'un yenilikçi ürünlerini keşfetmenin yanı sıra, Yılbaşı İglo'nun büyüleyici atmosferinde benzersiz ve unutulmaz bir deneyim yaşama fırsatı buldular. Etkinlik, influencer'lar ve cemiyetten tanınmış isimler için yeni yılı kutlama ve Sinoz Kozmetik'in gözde ürünlerinden keyif alma açısından mükemmel bir ortam oluşturdu.

1 Aralık’tan bu yana herkese açık olan Sinoz Kozmetik’in Yılbaşı İglosu, 31 Aralık’a kadar Vadistanbul’da tüketicilerle buluşmaya devam edecek.