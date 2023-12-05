Türkiye’nin sevilen cilt bakım markası Sinoz, ister cilt bakım rutinlerinde ister gündelik hayatında herhangi bir saat fark etmeksizin kullanabileceğin Yüz Temizleme Jeli ile yeniyıla fresh girmene yardımcı oluyor. Cildi güneş kremi ve makyaj kalıntılarından arındırarak gözeneklerin sıkılaşmasını sağlayan, canlı ve ferah bir görünüm sunan Sinoz Yüz Temizleme Jeli, cilt bakımının olmazsa olmazı cilt temizliğini derinden sağlıyor.

Yeni yıla yenilenmiş bir ciltle girmenin tek şartı bu değil… Yeni yıla canlı ve pırıl pırıl bir cilt ile adım atmak için; tahriş olmuş ciltleri onaran, cildi yatıştıran ve yoğun nem desteği sağlayan Sinoz Pure Cica Yoğun Nemlendirici ve Onarıcı Bakım Kremi ile yeni yılı hiç olmadığı kadar güzel karşılayın.