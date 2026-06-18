İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki varlığının devam etmesinin, ABD ile imzalanan mutabakat zaptının 'iptali' anlamına geleceğini ifade etti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Lübnan'daki Hizbullah'a bağlı Al Akhbar haber kuruluşuna röportaj verdi. Sözcü Bekayi, ABD ile varılan mutabakat zaptına ilişkin, 'Bu müzakerelerin başından itibaren savaşın kısmen sona ermesinin imkansız olduğunu açıkça belirttik. Savaşı sona erdirmekten bahsettiğimizde, savaşın tüm cephelerde ve tamamen sona ermesi gerekir. Bu, İslamabad müzakerelerinin başından beri İran'ın ilkesel duruşu olmuştur ve tüm müzakere süreci boyunca bunu vurguladık. Lübnan'daki kardeşlerimizi terk etmek bizim için kabul edilemezdi' ifadelerini kullandı. Bekayi, 'Savaşı sona erdirmekten kastımız, düşmanlıkların kesin ve kalıcı bir şekilde sonlandırılmasıdır. Bu nedenle Lübnan topraklarının bir kısmı Siyonist varlığın işgali altında kaldığı sürece savaşı sona erdirmekten bahsedemeyiz. İşgal devam ettiği sürece savaşın hala devam ettiği ve özünde sona ermediği söylenebilir. Bu nedenle ateşkes sağlamak ve işgali sona erdirmek gibi ikili bir amaçla Lübnan dosyasını büyük bir ciddiyetle takip ettik. Bu da metinde Lübnan'nın üç kez anılmasına yol açtı ve Lübnan'ın bizim için ne kadar büyük önem taşıdığını yansıttı' şeklinde konuştu.

Bekayi, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki varlığının devam etmesinin, ABD ile imzalanan mutabakat zaptının 'iptali' anlamına geleceğini söyledi. Bekayi, 'Bu durumda mutabakat zaptı geçersiz sayılır. Karşı taraf Lübnan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü garanti altına aldığında, bahsettiğiniz her şey bu mutabakat zaptının ihlali anlamına gelir. Bildiğiniz gibi mutabakat zaptı imzalandıktan sonra nihai bir anlaşmaya varmak için müzakerelerimizin ikinci aşaması başlayacak. Bu nihai anlaşmaya ancak mutabakat zaptının tam olarak uygulanmasıyla ulaşılabilir. Bu da Lübnan bağlamında bizim bakış açımızdan, düşmanlıkların tamamen sona ermesi ve işgalin son bulması anlamına gelir' ifadelerini kullandı.