Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, 'Kendi dönemimizden 1 TL borcumuz yok, eski borçlar ise öde öde bitmiyor' dedi.

İlkadım Belediye Meclisi Ağustos Ayı 16. Birleşimi, Belediye Başkanı İhsan Kurnaz başkanlığında meclis toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda ilk olarak, İYİ Parti Meclis Üyesiyken CHP Samsun İl Başkanlığı görevine atanan Mehmet Pank'ın İYİ Parti'den istifa ederek CHP Meclis Üyesi olduğunu bildiren dilekçesi okundu. Ardından CHP Meclis Üyesi olan 12 kişinin partilerinden istifa ederek 'bağımsız meclis üyesi' olduklarına ilişkin dilekçeleri meclis üyelerinin bilgisine sunuldu. Parti değişikliklerinin ardından İlkadım Belediye Meclisi'ndeki ihtisas komisyonları için yeniden üye seçimi yapıldı. Daha önce CHP adına komisyonlarda görev alan üyeler, yapılan seçimle birlikte bağımsız meclis üyesi olarak komisyonlardaki görevlerine devam etti.

'Eski borçlar öde öde bitmiyor'

Meclis toplantısında belediyenin mali durumu hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan İhsan Kurnaz, kendi dönemlerinde yeni bir borç oluşturmadıklarını ifade ederek, 'SGK'ya kalan borçlarla ilgili yapılandırma çıktı. Biz de bu yapılandırma için taksit yapacağız. SGK'dan belli bir teminat isteniyor. Taksitlendirmek adına teminat vereceğiz. Eski dönem borcunu öde öde bitmiyor. Kendi dönemimde bütün borçları ödedim. Kendi dönemimde 1 Nisan'dan bugüne ne sigortaya ne vergi dairesine ne de piyasaya 1 TL borcumuz yok. Ödediğimiz borçlar eskiden kalan borçlar. Öde öde bitmiyor. Gecikme faizleri yüksek, bir an önce temizleyelim istiyorum. İlkadım Belediyesi'nin günü geçmiş bir tek şirketin SGK borcu var. Birçok belediyeyle mukayese edildiğinde hiçbir şey değil. Onu kapatacak para da var ama eski borcu ödemekle dönemimi geçiremem. Hizmet yapmam lazım. Taksit yaparak borcu ödemek istiyorum' ifadelerini kullandı.

'Şirket dahil net borcumuz 200 milyon TL'

Eskiden kalan borçların toplam tutarının 200 milyon TL olduğunu, bunun da SGK'ya olan kısmının yapılandırılarak taksitle ödeneceğinin altını çizen Kurnaz, 'Bazen kızıyorum. Belediyeler batık, kimse bahsetmiyor. Borçsuz bir belediye oluşturduk. Birçok hizmet yapıyoruz. 64. aracı alıyoruz. Adam bineceği arabayı bile kredi ile alırken biz 34 aracı nakit aldık. Göreve geldiğimizde ilk sene prim ödeyemedik. Çünkü çekler, birikmiş borçlar, piyasa alacakları vardı. Mecburen geçmişten bahsetmek zorunda kalıyorum. Şirketin borcu dahil net borcumuz şu anda 200 milyon TL. Hangi belediyede bu var? Borçları 3-4 milyar TL'ye gelmiş belediyeler var' diye konuştu.

Öte yandan mecliste gündeme alınan toplam 8 maddenin tamamı, daha kapsamlı görüşülmek üzere ilgili komisyonlara havale edildi.