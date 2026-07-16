15 Temmuz hain darbe girişiminin 10'uncu yılında Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Ankara Millet Bahçesi'nde düzenlenen programa katılarak vatandaşlarla bir araya geldi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 10'uncu yıl dönümünde vatandaşlar meydanları doldurdu. Ellerinde Türk bayrakları taşıyan binlerce kişi, o karanlık gecede vatan uğruna şehit düşen kahramanları dualarla andı.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan 15 Temmuz Şehitler Camii'nde düzenlenen Mevlid'i Şerif programına katıldı. Ardından şehitlik ziyaretinde bulundu, dualar etti, şehit kabirlerine karanfil bıraktı.

Ankara Millet Bahçesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen '10. Yılında 15 Temmuz: İrade Bizim Zafer Bizim' programına katılan Başkan Ercan vatandaşlarla bir araya gelerek şehitleri rahmetle, gazileri ise minnetle andı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde demokrasi nöbeti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Demokrasi Nöbeti, binlerce vatandaşın katılımıyla büyük bir coşku ve birlik ruhu içinde gerçekleştirildi. Ellerinde Türk bayraklarıyla alanı dolduran vatandaşlar, demokrasiye ve milli iradeye olan bağlılıklarını bir kez daha güçlü şekilde ortaya koydu. Sincan Belediyesi tarafından alana kurulan çadıra vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Murat Ercan, vatandaşlarla tek tek ilgilendi, sohbet etti. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'ın da ziyaret ettiği stantta gece boyunca çeşitli ikramlarda bulunuldu.

'15 Temmuz ruhunu gelecek nesillere aktaralım'

15 Temmuz'da milletin unutulmaz bir kahramanlık destanı yazdığını ifade eden Ercan, 'Kimin hain olduğunu bilmediğiniz bir gecede milletin gösterdiği bu feraset inanılmazdı gerçekten. Çünkü başımızda çok güçlü bir liderimiz var, ömrünü milletimize adamış bir lider var. Bir an bile canını, kendi varlığını düşünmeyen bir lider var. O liderin ne anlama geldiğini bilen ve onun kıymetini de bilen bir millet var. O gece milletimiz, liderine güvenerek istiklaline ve istikbaline sahip çıktı. 15 Temmuz ruhunu gelecek nesillere aktaracak, Allah'ın izniyle hainlere fırsat vermeyeceğiz. Rabbim devletimizi ve milletimizi her türlü ihanetten muhafaza eylesin' İfadelerini kullandı.