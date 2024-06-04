DEM Partili Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış görevden alınıp, yerine Hakkari Valisi Ali Çelik'in belediye başkan vekili olarak atanmıştı. Siirt'te aralarında DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş ve Siirt Belediye Başkanı Sofia Alağaş’ın da olduğu bir grup, Güres Caddesi Kızılay Kan Merkezi önünde toplanarak basın açıklaması yapmak istedi. İzinsiz yürüyüş yapmak isteyen gruba polis uyarıda bulundu. Polis, uyarılara rağmen grubun dağılmaması üzerine biber gazı ile müdahalede bulundu. Olayda çok sayıda gösterici gözaltına alındı.

