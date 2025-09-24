Bu üretimin 650,5 milyar TL’si hayat dışı, 108,1 milyar TL’si ise hayat sigortalarından geldi. Böylece pazarın yüzde 85,7’si hayat dışı, yüzde 14,3’ü hayat sigortası ürünlerinden oluştu. Geçen yıl hayat dışı sigortaların payı yüzde 88,1, hayat sigortalarının payı ise yüzde 11,9 seviyesindeydi. Bu değişim, hayat sigortalarının pazar payını hızla artırdığını ortaya koydu.

Hayat dışı sigortalar prim üretiminde yıllık bazda yüzde 46,2 artış gösterirken, hayat sigortalarında artış oranı yüzde 79,3 ile çok daha güçlü gerçekleşti. Reel bazda ise hayat dışı sigortalarda büyüme yüzde 10, hayat sigortalarında yüzde 34,9, sektör genelinde ise yüzde 12,9 oldu.

Katılım sigortacılığı tarafında da dikkat çekici bir yükseliş yaşandı. Toplam prim üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 57 artarak 42,3 milyar TL’ye yükseldi.

Bu veriler, sigorta sektörünün enflasyona rağmen reel büyümesini sürdürdüğünü, özellikle hayat sigortalarına olan ilginin hızla arttığını gösteriyor. Katılım sigortacılığındaki yükseliş ise alternatif sigorta ürünlerine talebin güçlendiğine işaret ediyor.