Bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinin 1-2 derece altında seyretmesi bekleniyor. Rüzgar ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Meteorolojinin yaptığı değerlendirmede; “Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, bu hafta sonu Karadeniz üzerinden gelecek serin havayla birlikte, 10.09.2023 Pazar gününden itibaren 4 ilâ 7 derece azalarak, mevsim normallerinin altına düşeceği tahmin ediliyor. Serin havanın 15.09.2023 Cuma gününe kadar etkili olması bekleniyor.” denildi.