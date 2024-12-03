Altınkale, yaz aylarında binlerce turisti ağırlarken, kış mevsiminde de büyüleyici manzaralar sunuyor. Karla kaplanan travertenlerde, sıcak suyun soğuk hava ile buluşarak oluşturduğu buhar, adeta görsel bir şölen yaratıyor. 48 derece sabit sıcaklığa sahip kaplıca suyu kenarında, vücudu ve kirpikleri donan bir kedi, termal suyun sıcaklığında ısınmaya çalıştı.

İHA Muhabiri Kediyi Sahiplendi

Yoğun soğuk altında üşüyen kediye, İHA muhabiri sahip çıkarak onun daha iyi bir durumda olmasını sağladı. Ziyaretçiler, bölgenin termal suyu ve atmosferine hayran kaldılar. Safa Koçköprü, "Hava ne kadar soğuk olursa olsun, ortam çok sıcak ve güzel. Burada kullanılan kükürtlü su asla donmuyor, sağlık açısından da çok faydalı" dedi.

Buharın Çekiciliği

Fatih Hayta ise, buharın dikkatlerini çektiğini belirterek, "Normalde hava çok soğuktur ama suyun sıcaklığı burayı ısıtmış. Buharı gördük, çok güzel bir ortam var, bu güzellik gerçekten cezbedici" şeklinde konuştu.