Kamuya yönelik borçların ödenmesini kolaylaştıran düzenlemede başvuru süresi için son haftalara girildi. Sabah Gazetesi'nin haberine göre, özellikle SGK prim borcu bulunan işverenler ve Bağ-Kur sigortalıları açısından önemli kolaylıklar getiren uygulamayla borçların daha uzun vadeye yayılması mümkün hale geldi.

SGK'nın 2026/15 sayılı genelgesi kapsamında yapılan değişiklikle daha önce 36 ay olan azami tecil ve taksitlendirme süresi 72 aya çıkarıldı. Bunun yanında yıllık tecil faizi de yüzde 39'dan yüzde 29'a düşürüldü.

Son tarih 31 Ağustos

SGK tarafından yapılan duyuruda işverenlere, vadesi geçmiş borçlarını yapılandırma avantajından yararlanmaları için 31 Ağustos 2026'ya kadar başvuru yapmaları çağrısında bulunuldu.

Düzenleme kapsamında 2026 yılı Haziran ayı ve önceki dönemlere ait sigorta primi ve işsizlik sigortası primi borçlarının yanı sıra, 31 Ağustos'a kadar tebliğ edilerek kesinleşen bazı idari para cezaları da tecil ve taksitlendirme kapsamına alınabiliyor.

72 ay için "çok zor durum" şartı

Her borçlu otomatik olarak 72 ay taksit imkanından yararlanamıyor. Azami 72 aylık vadeden faydalanabilmek için şirketin likidite oranının 0,50 veya altında olması ve başvuru dosyasına mali müşavir tarafından onaylanmış "Çok Zor Durum Raporu"nun eklenmesi gerekiyor.

Likidite oranı 0,51 ile 1,00 arasında bulunan işletmeler için ise azami taksit süresi 36 ay olarak uygulanıyor.

Teminatsız sınır 10 milyon liraya çıktı

Düzenlemenin dikkat çeken başlıklarından biri de teminat uygulamasında yapılan değişiklik oldu.

Tecil ve taksitlendirmede 10 milyon liraya kadar olan borçlar için teminatsız işlem yapılabilecek. Bu tutarın aşılması halinde ise 10 milyon liranın üzerindeki bölümün yarısı kadar teminat gösterilmesi gerekiyor.

Teminat hesabında şirketin toplam borcu değil, borcun bulunduğu her bir SGK ünitesindeki borç tutarı esas alınıyor.

Haciz ve icra işlemlerinde önemli değişiklik

Taksitlendirme planının şartlara uygun şekilde uygulanması halinde ilk taksitin ödenmesiyle birlikte borç nedeniyle yürütülen haciz, icra ve satış işlemlerinin durdurulmasının önü açılıyor.

Araçlar hakkında bulunan yakalama şerhlerinin kaldırılması ve planlanan satış işlemlerinin durdurulması da düzenlemenin sağladığı imkanlar arasında yer alıyor. Ancak borcun tamamı ödenene kadar mevcut hacizlerin devam edebileceği belirtiliyor.

Bağ-Kur borçları da kapsama alındı

Yeni uygulamadan 4B kapsamındaki Bağ-Kur sigortalılarının prim borçları da yararlanabilecek.

Daha önce tecil ve taksitlendirmeye alınmış borçlar açısından da yeni faiz oranından yararlanma imkanı bulunuyor. Düzenlemenin şartlarını taşıyan mevcut borçların yıllık yüzde 29 tecil faizi üzerinden yeniden hesaplanması mümkün olabilecek.

Başvurular nereye yapılacak?

Tecil ve taksitlendirme başvurularının, borcun bulunduğu Sosyal Güvenlik Merkezine yapılması gerekiyor.

Ankara, İstanbul ve İzmir'de belirli tutara kadar olan başvurular ilgili Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlükleri tarafından sonuçlandırılırken, daha yüksek tutarlı borçlarda başvuruların SGK İl Müdürlüklerinin onayına sunulması gerekiyor.

Emeklilik için önemli uyarı

Prim borcunu taksitlendirmek, tek başına emeklilik hakkının kullanılmasını sağlamıyor. Emeklilik işlemlerinin tamamlanabilmesi için gerekli prim şartlarının yanı sıra SGK'ya olan prim borcunun tamamen ödenmesi gerekiyor.

Bu nedenle emeklilik amacıyla borçlarını kapatmak isteyenlerin, taksitlendirme sonrasında borcun tamamını ödemeleri gerekiyor.

31 Ağustos 2026 tarihi yaklaşırken SGK prim borcu bulunan işveren ve Bağ-Kur'luların, kendi durumlarına uygun vade, faiz ve teminat şartlarını kontrol ederek başvurularını süresi içinde tamamlamaları önem taşıyor.