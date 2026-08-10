Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Temmuz 2026 finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarına ilişkin verileri, yatırım araçlarının enflasyon karşısındaki performansını ortaya koydu.

Verilere göre aylık bazda en yüksek reel getiri mevduat faizi (brüt) yatırımcısına sağladı. Mevduat faizi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,55, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 1,29 reel getiri sundu.

Altın temmuzda yatırımcısını üzdü

Temmuz ayında yatırım araçlarının performansları arasında belirgin farklar oluştu. Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizinin ardından DİBS yüzde 1,15, Amerikan Doları ise yüzde 0,23 reel getiri sağladı.

Buna karşılık Euro yüzde 0,62, BIST 100 endeksi yüzde 2,36 ve külçe altın yüzde 4,55 oranında reel kayıp yaşattı.

TÜFE bazında bakıldığında ise DİBS yüzde 0,89 reel getiri sağlarken, Amerikan Doları yüzde 0,03 ile sınırlı bir kazanç elde etti. Euro yüzde 0,87, BIST 100 endeksi yüzde 2,61, külçe altın ise yüzde 4,79 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Üç aylık dönemde de mevduat öne çıktı

Üç aylık değerlendirmede de mevduat faizi (brüt) yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu.

Mevduat faizi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 3,08, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 4,70 reel getiri sağladı.

Aynı dönemde yatırımcısına en fazla kaybettiren araç külçe altın oldu. Altındaki reel kayıp Yİ-ÜFE bazında yüzde 14,94, TÜFE bazında ise yüzde 13,61 olarak gerçekleşti.

Altı ayda da mevduat kazandırdı

Yılın ilk altı aylık dönemine bakıldığında mevduat faizi (brüt), reel getiride liderliğini korudu.

Mevduat faizi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,58, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 1,99 reel getiri sağladı.

Altı aylık dönemde külçe altın ise yatırımcısına en fazla kaybettiren finansal yatırım aracı oldu. Altının reel kaybı Yİ-ÜFE bazında yüzde 20,55, TÜFE bazında yüzde 20,22 seviyesinde gerçekleşti.

Yıllık kazanan altın oldu

Finansal yatırım araçlarının yıllık performansı ise farklı bir tablo ortaya koydu. Yıllık bazda en yüksek reel getiri külçe altında gerçekleşti.

Külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırımcısına yüzde 11,37, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 8,05 reel getiri sağladı.

Yİ-ÜFE bazında yıllık değerlendirmede külçe altının ardından BIST 100 endeksi yüzde 5,88, DİBS yüzde 4,26 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 1,74 reel getiri sağladı.

Aynı dönemde Amerikan Doları yüzde 8,43, Euro ise yüzde 10,49 oranında reel kayıp yaşattı.

TÜFE bazında ise BIST 100 endeksi yüzde 2,73, DİBS yüzde 1,16 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 1,28 oranında reel getiri sağladı. Doların reel kaybı yüzde 11,16, Euro'nun kaybı ise yüzde 13,15 oldu.

Yatırım tercihlerinde vade farkı dikkat çekti

Temmuz verileri, yatırım araçlarının performansının vadeye göre önemli ölçüde değiştiğini gösterdi. Kısa vadede mevduat faizi öne çıkarken, yıllık dönemde külçe altın en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu. Döviz ise hem dolar hem Euro bazında yıllık enflasyon karşısında reel değer kaybetti.