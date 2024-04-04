Karadeniz'in kruvaziyer turizmindeki önemli gemilerinden olan Astoria Grande gemisi, sezonun ilk seferinde 724 yolcu, 406 personelle Bartın'ın Amasra ilçesine yanaştı.

Sabah saat 09:00 sıralarında ilçeye gelen gemi ile birlikte Amasra'nın tarihi sokakları doldu.

Amasra'nın eşsiz, sessiz ce sakin doğasında gezen turistler, sık sık fotoğraf çekildi. Keyifli gün geçiren Rus turistler, yöre lezzetlerinin de tadına bakma fırsatı yakaladı. Bazı turistler ise elinde tepsi ile yöresel türküler çalan Günnur Kaya isimli kadının çaldığı türküler eşliğinde oynadı. 2 Rus turist ise sokak ortasında kahkahalar atarak, renkli görüntülere neden oldu. Gelen Rus turistleri karşılayan Amasra Belediye Başkanı Recai Yüksel, ''Güzel bir havadasezonun ilk gemisini ağırladık Bugün 724 yolcu, 406 personelle aramızda. Biz mutluyuz. Onlarla bir arada olmaktan. Esnafımız da mutlu. Turizm çeşitlendirmek açısından da Amasra için ekstra değerli. Bu sene planlanan 26 turumuz var. Yani 15 günde bir gemimiz burada. Bazı aylar, 4-5 sefer yaparken bazı aylar hiç gelmiyor. Toplamda 26 sefer yapacak. Bölgeye yabancı yolcu getiren gemi sayısını arttırmak için de yoğun çabalarımız var. Yakında müjde paylaşacağız. Rusya'nın Soçi Limanı'ndan hareket eden bir gemi. Rotasına göre İskenderiye'ye, İzmir'e, İstanbul'a kadar giden gemi, tekrar Karadeniz'in güney sahil hattında tur atarak Soçi'ye dönüyor. Kruvaziyer piyasasının değerli gemilerinden bir tanesi. Daha büyük çalışma başında gayretlerimiz devam ediyor'' diye konuştu. Rus turistler ise Türkiye'yi ve Amasra'yı çok sevdiklerini belirterek, tekrar gelmeyi düşündüklerini kaydetti.



Akşam saatlerine kadar Amasra Limanı'nda bulunan gemi, akşam saat 17:00 sularında demir alarak, Karadeniz turuna devam edecek.