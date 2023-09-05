‘Serçenin Gözyaşı’ filminin vizyon tarihi belli oldu. Ezilen, şiddete maruz kalan, toplum dışına itilen kadınların yaşamlarına konu alan ‘Serçenin Gözyaşı’ Filmi, 20 Ekim 2023’te sinemaseverlerle buluşacak.



Filmin 10 Mart 2023’te vizyona girmesi planlanmış ancak 6 Şubat’taki deprem felaketi nedeniyle gösterim tarihi ertelenmişti.

Yönetmenliğini Aysun Akyüz Mehdiabbas’ın ‘Serçenin Gözyaşı’ gerçek yaşam öyküsünden uyarlanan senaryosunu ‘Altın Kalem’ ödüllü yazar Şengül Boybaş yazdı.

Filmin hikâyesi 70’li yıllarda başlıyor ve o yıllardan günümüze Türkiye’nin bir panoramasını sunuyor. Öldürülen kadınlara saygı duruşu niteliğindeki yapım, aynı zamanda çok zor günlerle sınanan büyük ve güçlü bir aşk hikâyesine de odaklanıyor.