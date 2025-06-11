Dış ticaret dengesine pozitif katkı sağlayan serbest bölgelerde, ihracatın ithalatı karşılama oranı dikkat çekici biçimde yüzde 163’e çıktı. Bu oran, 2024 Mayıs ayına kıyasla tam 33 puanlık bir artışı ifade ediyor. Dış ticaret fazlası ise geçen yıl 244 milyon dolar seviyesindeyken, bu yıl 456 milyon dolara ulaşarak rekor seviyelere taşındı.

Mayıs ayında en fazla ihracat yapan serbest bölge, 288 milyon dolarlık değeriyle Ege Serbest Bölgesi oldu. Geçen yılın aynı ayına göre ihracatını yüzde 14,4 oranında artıran Ege Serbest Bölgesi, liderliğini 2025 yılında da sürdürdü.

Ocak-Mayıs dönemine bakıldığında ise serbest bölgelerden gerçekleştirilen toplam ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9’luk artışla 5,25 milyar dolara ulaştı. Bu veriyle birlikte serbest bölgeler, yılın ilk beş ayında da tüm zamanların en yüksek ihracat performansına erişmiş oldu.

Türkiye'nin ihracat haritasında stratejik bir konuma sahip olan serbest bölgeler, 2025’in ilk yarısında da dış ticaretteki güçlü duruşlarını sürdürüyor. Elde ettikleri bu başarılı performansla, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara ve İzmir'in ardından en yüksek ihracat yapan “bölgeler” sıralamasında ilk beşe girmeyi başaran serbest bölgeler, ülke ekonomisindeki rolünü her geçen gün daha da güçlendiriyor.

Üretim kapasitesi, yatırım ortamı ve lojistik avantajlarıyla dikkat çeken serbest bölgeler, Türkiye'nin küresel ticaretteki rekabet gücünü artırmaya devam ediyor.