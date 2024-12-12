2023 yılında başlatılan soruşturmada, Selin Ciğerci’ye ait dört kozmetik şirketinin hesaplarında ve bireysel hesaplarında toplamda 5.6 milyar lira değerinde kaynağı bilinmeyen işlem tespit edildi. Habertürk’ten Ceylan Sever’in haberine göre, bu işlemlerden yaklaşık 3 milyar lirası şirket hesaplarında, 2.6 milyar lirası ise bireysel hesaplarda gerçekleşti.

Yüksek Kâr Oranları Şüphe Çekti

Soruşturma kapsamında hazırlanan vergi denetim raporunda, Selin Ciğerci’nin kozmetik sektöründeki kârlılık oranlarının piyasa normlarının çok üzerinde olduğu belirtildi. Raporda, sektörün ortalama kâr oranı yüzde 4 civarındayken, Ciğerci’nin şirketlerinin yüzde 50’ye yaklaşan oranlarda kâr elde ettiği ifade edildi. Bu gelirlerin kaynağı ise henüz açıklığa kavuşturulamadı.

İddialar ve Sonraki Süreç

İddiaya göre, Selin Ciğerci satış gelirlerini olduğundan yüksek göstererek kârlılık oranlarını artırıyordu. Bu bulgular ışığında savcılık, kara para aklama şüphesiyle soruşturmayı derinleştirdi. Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra’nın yanı sıra, şirket müdürü hakkında da adli işlem başlatıldı.

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra’nın emniyetteki işlemleri devam ederken, soruşturma kapsamında yeni bilgilerin ortaya çıkabileceği ifade ediliyor.