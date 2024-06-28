Şekerbank, hisselerinin bir kısmının satışı için İlbak Holding ile kurum onayı şartı ile görüşmelere başlandığını duyurdu.

Şekerbank'tan resmi açıklama

Türkiye'de ilk kez Patronlar Dünyası tarafından duyurulan bu gelişmenin ardından Şekerbank'tan KAP'a resmi açıklama yapıldı.

"Bankamıza yapılan bildirim uyarınca, Samruk-Kazyna Invest LLP'nin sahibi olduğu ve Bankamızın ödenmiş sermayesinin %12,06'sına tekabül eden hissenin İlbak Holding A.Ş.'ye devrine ilişkin olarak, Taraflar, diğer koşulların yanında öncelikle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun onayı şartına bağlı olmak kaydıyla anlaşarak süreci başlatmışlardır."

Satış süreci öncesinde Şekerbank'ın sermaye dağılımı şu şekildeydi:

CNBC-E'yi aldılar

İlbak Holding son olarak 2023 yılında Türkiye yayın haklarını satın aldığı CNBC-E’nin yeniden yayına başlaması ile gündeme gelmişti.

Murat İlbak’ın Yönetim Kurulu Başkanı olduğu holdingin bünyesindeki Ströer Kentvizyon firması, İstanbul ve Ankara’daki billboard, otobüs durağı ve açık hava reklam işlerini de yapıyor.