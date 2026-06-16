Şehzadeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne 2026 yılının ilk beş ayında ulaşan 2 bin 471 başvurunun 1.994'ü sonuçlandırıldı. Vatandaşlardan gelen taleplerin büyük bölümü çözüme kavuşturulurken, kalan başvurular için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Şehzadeler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, 2026 yılının ilk beş ayına ilişkin başvuru değerlendirme raporunu açıkladı. CİMER, valilik ve kaymakamlık başvurularından muhtarlık taleplerine, Çözüm Merkezi kayıtlarından vatandaşların doğrudan ilettiği taleplere kadar birçok farklı kanaldan gelen başvurular titizlikle değerlendirilerek çözüme kavuşturuldu.

1 Ocak - 31 Mayıs 2026 tarihleri arasında Fen İşleri Müdürlüğü'ne ulaşan toplam 2 bin 471 başvurunun yüzde 81'ine karşılık gelen 1.994'ü sonuçlandırıldı. Kalan 377 başvurunun işlem sürecinin devam ettiği, 100 başvurunun ise Manisa Büyükşehir Belediyesi ve diğer kurumların sorumluluk alanında bulunan konularla ilgili olduğu belirtildi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Hakan Şimşek, vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik hizmetlerin kesintisiz sürdüğünü ifade ederek, gelen taleplerin hızlı şekilde değerlendirilmesine önem verdiklerini söyledi.

Başkan Şimşek, 'Şehzadeler Belediyesi olarak yurttaşlarımızın yaşam kalitesini artırmaya yönelik hizmetlerimizi aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. Bunun yanı sıra, Çözüm Merkezimiz ve diğer kurumlardan gelen talepleri de hızlı bir şekilde değerlendirmeye alıyor ve çözüme kavuşturmak için gayret gösteriyoruz. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki yol, kaldırım ve üstyapı çalışmalarının yanı sıra vatandaşlardan gelen talepleri de öncelik sırasına göre değerlendirerek çözüm üretmeyi sürdürüyor.' dedi.

Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, ilçe genelinde altyapı ve üstyapı çalışmalarını sürdürürken vatandaşlardan gelen taleplere yönelik çalışmalarına da devam ettiği bildirildi.