İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile anlaşmaya varılan mutabakat zaptına ilişkin açıklamasında, 'Savaşın sona ermesi, işgalin sona ermesini de kapsamaktadır ve İsrail güçleri bu savaş sırasında işgal ettikleri topraklardan çekilmedikçe savaş tam anlamıyla sona ermiş sayılmayacaktır. Bundan sonra Siyonist rejimin Lübnan'a yönelik herhangi bir askeri saldırısı ve Lübnan topraklarının işgalinin sürdürülmesi, bizim açımızdan mutabakat zaptının ihlali olarak değerlendirilecektir' dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ülkede görev yapan büyükelçiler, maslahatgüzarlar ve uluslararası temsilciliklerin başkanlarıyla bir araya geldi. Arakçi toplantıda yaptığı konuşmada ABD ile anlaşmaya varılan mutabakat zaptına ilişkin konuştu. Abbas Arakçi, 'Bildiğiniz gibi, bizimle ABD arasında bir anlaşmaya varılması sürecinde ortaya çıkan sorunlar ve ABD ile Siyonist rejimin İran'a yönelik suç teşkil eden saldırıları nedeniyle, sonunda müzakereleri iki aşamaya ayırmaya karar verdik. İlk aşamada savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı konusu, deniz ablukası, yeniden imar ve buna benzer meseleleri müzakere ederek bir mutabakata varacağız. Ardından müzakereler 60 gün boyunca devam edecek ve nihai bir anlaşmaya ulaşılacak. Nihai anlaşmada, nükleer konular ve yaptırımların kaldırılması hakkında karar verilecek ve sonuca ulaşacağız' dedi.

'İlk aşamada gerçekleşecek en önemli konu savaşın sona erdiğinin ilan edilmesidir'

Müzakerelerde izledikleri yola vurgu yapan Arakçi, 'Savaşın başlamasıyla birlikte başlayan ve 15 Haziran'a kadar devam eden üç aylık müzakere sürecinin ardından, sonunda ilk aşamayı tamamlamayı başardık. İlk aşamada gerçekleşecek en önemli konu savaşın sona erdiğinin ilan edilmesidir. Aldığımız karar doğrultusunda, anlaşmanın kesinleştiği Pazartesi sabahı, Tahran saatiyle savaşın sona erdiği de ilan edildi. Ancak bu mutabakatın resmi olarak yürürlüğe girmesi Cuma günü olacaktır. 'Savaşın sona erdiği ilanı Pazartesi sabahı yapıldı. Mutabakatın en önemli maddesi ise Cuma gününden itibaren Lübnan dahil tüm cephelerde savaşın kalıcı olarak sona erdirilmesinin öngörülmesi' ifadelerini kullandı.

'Savaşın sona ermesi Lübnan için de geçerli olacaktır'

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına vurgu yapan Arakçi, 'Lübnan'daki savaş ve Siyonist rejimin Lübnan'ın güneyine yönelik saldırıları ile İran'a karşı yürütülen savaş arasında oluşan bağlantı nedeniyle, bu iki cephe bir şekilde birbirine bağlanmış ve birbirine bağımlı hale gelmiştir. İran İslam Cumhuriyeti ilk günden itibaren Lübnan'daki savaşın sona ermesini, İran'a karşı savaşın sona ermesinin ön şartlarından biri olarak değerlendirmiştir. Ateşkese ulaştığımızda, Lübnan'a özel vurgu yaparak; Lübnan'da Cuma gününden itibaren uygulanacak şekilde tüm cephelerde ateşkes ilan ettik. Şimdi savaşın sona ermesine ulaştığımıza göre, savaşın sona ermesi Lübnan için de geçerli olacaktır. Burada özellikle vurgulamak istediğim önemli nokta şudur: Bizim açımızdan bu mutabakatın bir tarafı ABD ve İsrail, diğer tarafı ise İran ve Hizbullah'tır' şeklinde konuştu.

'Lübnan'a yönelik herhangi bir askeri saldırısı mutabakat zaptının ihlali olarak değerlendirilecektir'

Lübnan'daki savaşın sona ermesinin savaşın tamamen sona ermesinin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirten İranlı Bakan Arakçi, 'Savaşın sona ermesi, işgalin sona ermesini de kapsamaktadır ve İsrail güçleri bu savaş sırasında işgal ettikleri topraklardan çekilmedikçe savaş tam anlamıyla sona ermiş sayılmayacaktır. Bundan sonra Siyonist rejimin Lübnan'a yönelik herhangi bir askeri saldırısı ve Lübnan topraklarının işgalinin sürdürülmesi, bizim açımızdan mutabakat zaptının ihlali olarak değerlendirilecektir' dedi.