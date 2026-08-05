AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Toprak Mahsulleri Ofisi'nde çiftçilerle bir araya geldi.

AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Toprak Mahsulleri Ofisi'nde Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sevinen ve çiftçilerle buluştu. Gerçekleştirilen programda üreticilerle sohbet eden Yıldırım, hasat dönemine ilişkin görüş ve talepleri dinledi. Buluşmada tarımsal üretimin önemi, hasat süreci ve üreticilerin beklentileri üzerine değerlendirmelerde bulunulurken, çiftçilerin yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri de ele alındı.

İl Başkanı Yıldırım, 'Toprak Mahsulleri Ofisi'nde Ziraat Odası Başkanımız Ahmet Sevinen ve çiftçilerimizle bir araya gelerek hasbihal ettik. Toprağa emek veren, alın teriyle üreten tüm çiftçilerimizin Rabbim emeğini bereketli, kazancını bol eylesin. Üreticilerimizin yanında olmaya, tarımın ve çiftçimizin güçlenmesi için çalışmayı sürdüreceğiz' dedi.