Pençe Kilit Operasyonu’nda bölücü terör örgütü üyelerinin taciz ateşi sonucu şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer için Zonguldak’ta tören düzenlendi. Törende gözyaşları sel olup aktı. Şehit Mustafa Sezer’in naaşı Uzun Mehmet Camii’ne getirildi. İkindi namazını müteakiben İl Müftüsü Aşır Durgun cenaze namazını kıldırdı. Törene Adalet Bakan Yardımcısı Niyazi Acar, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Niyazi Uğur, Tuzla Piyade Okul Komutanı Tuğgeneral Aydın Cihan Uzun, milletvekilleri, protokol üyeleri, şehidin ailesi, eşi ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Yapılan duaların ardından şehidin naaşı askerlerin omuzlarına alındı. Şehidin naaşı top arabasına taşındığı sırada vatandaşlar gözyaşı döktü. Bazı vatandaşlar "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları atarak tekbirler getirdi.



Tabutuna son kez sarıldı: "Oğlunu eve gönderdim"

Şehit Mustafa Sezer’in eşi Aleyna Sezer ve annesi Yasemin Sezer tören sonrasında şehidin tabutuna son kez sarılarak gözyaşı döktü. Eşi Aleyna Sezer ise tabuta sarılarak, ‘Oğlunu eve gönderdim’ dedi. O anlar ise herkesi ağlattı. Şehidin konulduğu top arabası, tören mangası eşliğinde Uzun Mehmet Camii avlusundan defnedileceği Kozlu ilçesine hareket etti.



Eşini asker selamıyla uğurladı

Cami avlusunun sonuna kadar top arabasına eşlik eden şehidin eşi üzerine giydiği eşinin üniformasına sarıldı. Eşinin tabutuna son kez bakan Sezer, naaşı asker selamıyla uğurladı. Şehidin naaşı Kozlu ilçesine bağlı Yahma köyünde toprağa verilecek.