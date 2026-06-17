İddialara göre Seferihisar Belediyesi’nde imar ve inşaat işlemleriyle bağlantılı olarak yürütülen soruşturmada, usulsüz işlemler karşılığında milyonlarca liralık rüşvet trafiği tespit edildi. Daha önce gerçekleştirilen operasyonların ardından elde edilen yeni deliller doğrultusunda savcılık soruşturmayı genişletti.

MASAK raporu dosyaya girdi

Soruşturma kapsamında hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda, danışman Özlem Akyılmaz’ın aldığı öne sürülen 500 bin liralık ödemenin CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın banka hesabına gönderildiğinin belirlendiği iddia edildi. Raporda yer aldığı belirtilen bu tespit, soruşturmanın en dikkat çekici başlıklarından biri olarak öne çıktı.

Belediye Başkan Yardımcısı da gözaltında

İzmir merkezli olmak üzere iki ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan’ın yanı sıra inşaat ve şirket temsilcilerinin de bulunduğu toplam 6 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında, imar ve inşaat süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı ve bunun karşılığında maddi menfaat sağlandığı iddiaları araştırılıyor.

6 milyon liralık rüşvet iddiası

Soruşturma dosyasındaki incelemelerde, şüphelilerin elden ve banka hesapları üzerinden yaklaşık 6 milyon liralık rüşvet alışverişi gerçekleştirdiğinin değerlendirildiği öğrenildi. Savcılık, elde edilen yeni deliller ve mali inceleme raporları doğrultusunda soruşturmayı çok yönlü olarak sürdürüyor.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında yeni gözaltı kararlarının olup olmayacağı merak konusu oldu.